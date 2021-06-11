PTT'den EURO 2020 müjdesi! UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? Pul adedi...
EURO 2020 heyecanı bugün başlıyor. Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk sınavını İtalya karşısında verecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma için geri sayım başlarken, PTT'den EURO 2020 müjdesi geldi. PTT AŞ, 'UEFA EURO 2020TM' konulu anma pulu ve hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu. Peki, PTT UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
PTT UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile İtalya karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin katılacağı Avrupa Futboş Şampiyonası'na özel PTT'den müjdeli haber geldi. PTT AŞ, "UEFA EURO 2020TM" konulu, şampiyonanın resmi logo ve maskotu ile hazırlanan dört değerli anma pulu ile hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu. Peki, UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...
UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar?
PTT'nin "filateli.gov.tr" internet adresi üzerinden satışa sunulan UEFA EURO 2020 TM anma pulunun satış fiyatı 19.00 TL olarak belirlendi.
EURO 2020 Anma Pulu ile ilgili şu bilgilere yer verildi:
Ürün kod: 1001
Stok Kod: 408
Çıkış Tarih: 11/06/2021
Stok Adet: 1130
Günlük max. satış adeti: Günlük Limit Belirtilmedi
Boyut:
Tiraj: 100000
Ücret (TL): 19.00 TL
Ürün Ad: UEFA EURO 2020 TM
Ürün Kategori: ANMA PULU
Baskı Yöntemi: Dijital
Basımevi: PTT MATBAASI
Değerleri:
Tabakada yer alan pul adedi: 30
TEDAVÜLE SUNULDU
PTT AŞ, Türkiye'nin de katılım sağlayacağı turnuva anısına hazırlanan "UEFA EURO 2020TM" konulu, şampiyonanın resmi logo ve maskotu ile hazırlanan dört değerli anma pulu ile hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "UEFA EURO 2020TM" konulu anma pulu, söz konusu pula ait ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde" "UEFA EURO 2020TM 11.06.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin istekleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.
Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) ilk gün damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde, yerine getirilebilecek.
PTT, 'EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ OLDU
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2002'den beri halka açık olarak çevrim içi oylamayla gerçekleştirilen En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda PTT, Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergahlarının tema olarak işlendiği "Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)" konulu tek değerli anma puluyla birinciliğe layık görüldü.
"Altın Pul" ödülünü alan PTT, "Tarihi Posta Yolları" temasıyla tedavüle sunduğu pulu, posta güzergahları, postacılar ve tarihi mekanları tarihsel gerçekliğe uygun olarak tasarlayıp, tüm teknik detaylara bağlı kalarak oluşturdu.
Pul ve Filateli Çalışma Grubu'ndaki toplantılara, daha önce düzenlenen Avrupa Pulları faaliyetine ve yarışmalarına etkin olarak katılan PTT, geçmişte de birçok ödülün sahibi oldu. Avrupa Posta İşletmecileri Birliği tarafından belirlenen konular çerçevesinde hazırlanan pullarla yarışmalara katılan PTT, her yıl aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdı.
PTT, 2011'te "Ormanlar", 2013'te "Posta Arabaları ve Posta Araçları", 2015'te "Eski Oyuncaklar", 2017'de "Kaleler" ve 2018'de "Köprüler" konulu anma pullarıyla "Altın Pul" ödülünün sahibi olurken, 2012'de "Türkiye'yi Ziyaret Edin", 2014'te "Ulusal Müzik Enstrümanları", 2019'da da "Ulusal Kuşlar" konulu anma pullarıyla "Gümüş Pul" ödülünü kazanmıştı.
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