PTT'den EURO 2020 müjdesi! UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? Pul adedi...

PTT UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile İtalya karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin katılacağı Avrupa Futboş Şampiyonası'na özel PTT'den müjdeli haber geldi. PTT AŞ, "UEFA EURO 2020TM" konulu, şampiyonanın resmi logo ve maskotu ile hazırlanan dört değerli anma pulu ile hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu. Peki, UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar?

PTT'nin "filateli.gov.tr" internet adresi üzerinden satışa sunulan UEFA EURO 2020 TM anma pulunun satış fiyatı 19.00 TL olarak belirlendi.

EURO 2020 Anma Pulu ile ilgili şu bilgilere yer verildi: