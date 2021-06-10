EURO 2020 İtalya-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

"KEYİFLİ MAÇLAR OYNAMAK VE İZLETMEK İSTİYORUZ"



Turnuvada iyi futbol oynamak istediklerinin altını çizen Güneş, "Gelecek için oynayacağız. Grubumuz zor. Ev sahibi İtalya ile başlayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. En genç takımla turnuvada yer alan takımımızın da kendini göstereceğini düşünüyorum. İlk defa bir açılış maçı oynayacağız. Daha önce şampiyonaya giden 3 isim var. Diğerleri ilk defa yaşayacağız. İtalya'ya EURO 2000'de 2-1 kaybetmiştik. Kazanamadığımız maçlar var. İlk galibiyeti tatmak gurur verici olur. Kendi dönemimde 1-1'lik beraberliğimiz var. Mancini de daha önce Galatasaray'da çalıştı. Biz buraya favori olarak gelmedik ama onların arasında olmak temennimiz. İnşallah finali de İtalya ile oynarız. 2002'de de Brezilya ile başlamıştık. İlk maçta yenildik ama daha sonra yarı finalde karşılaştık. Herkes gibi biz de kazanmak için geldik. 26 oyuncumuz da sıkıntı olmadan yarına hazır. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Yeneriz, yeniliriz göreceğiz. Herkesin mutlu olacağı bir turnuva olsun" ifadelerini kullandı.