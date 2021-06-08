Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den EURO 2020 milli takım formasına övgü

Instagram hesabından milli takım formasını elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Zelenskiy, yeni tasarımın kendisini memnun ettiğini aktardı. Formanın Ukraynalıları birleştiren özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ülkemiz bir ve bölünmezdir. Kırım Ukrayna'dır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Futbol Federasyonu, EURO 2020 için üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın da dahil olduğu ülke haritası bulunan milli takım formasını tanıtırken, bu durum iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi gösteren imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetmişti.

2014'te uluslararası kamuoyunun kabul etmediği referandum sonucu Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.