Millilerin forma numaraları belli oldu

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularımızın formalarında taşıyacakları numaralar belli oldu.

"Bizim Çocuklar"ın formalarında kullanacakları isim ve numaraları şöyle:

1 - MERT

2 - ZEKİ ÇELİK

3 - DEMİRAL

4 - ÇAĞLAR

5 - OKAY

6 - OZAN

7 - CENGİZ ÜNDER

8 - DORUKHAN

9 - KARAMAN

10 - ÇALHANOĞLU

11 - YUSUF YAZICI

12 - ALTAY

13 - UMUT

14 - TAYLAN

15 - OZAN KABAK

16 - ENES

17 - BURAK

18 - RIDVAN

19 - ORKUN

20 - ABDÜLKADİR

21 - KAHVECİ

22 - KAAN

23 - UĞURCAN

24 - KEREM

25 - MERT MÜLDÜR

26 - DERVİŞOĞLU