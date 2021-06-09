Euro 2020 öncesi İspanya'da 2. koronavirüs vakası

İspanya Milli Futbol Takımı'nda Sergio Busquets'in ardından Diego Llorente'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımında Kovid-19 testi dün pozitif çıkan defans oyuncusu Llorente'nin takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Llorente'nin, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

İspanya Milli Takımı'nda ilk olarak 6 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan takım kaptanı Sergio Busquets kamptan ayrılmıştı.

Busquets'in ardından milli takım kafilesine hemen Kovid-19 aşısı yapılması için Kültür ve Spor Bakanlığı ile İspanya Futbol Federasyonu girişimde bulunmuştu.

Ancak Sağlık Bakanlığındaki Kovid-19 Kurulu, tek doz aşının sadece Johnson&Johnson'da olduğunu ve bu aşının genç yaştakilere yapılmasıyla ilgili şüphelerin olmasından futbolculara uygulanamayacağını açıklamıştı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımda çıkan Kovid-19 vakalarından dolayı Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga'yı kampa çağırdı.