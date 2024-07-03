03 Temmuz 2024, Çarşamba
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UEFA’dan Merih Demiral’a bozkurt soruşturması! Devlet Bahçeli’den sert tepki: UEFA’nın soruşturması provokasyondur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.