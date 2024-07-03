UEFA’dan Merih Demiral’a bozkurt soruşturması! Devlet Bahçeli’den sert tepki: UEFA’nın soruşturması provokasyondur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN