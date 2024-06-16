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A Milli Takım'da Serdar Saatçı kararı! Antrenmanlar sonrası tesislerden ayrıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 11:46 Güncelleme: 16.06.2024 12:00
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A Milli Takım’da Serdar Saatçı kararı! Antrenmanlar sonrası tesislerden ayrıldı...

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah A Milli Futbol Takımı'nın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

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