Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , "Tepki alımı var. Özellikle geçen hafta sert bir şekilde bütün piyasalarda, bütün yatırım araçlarının adeta çöktüğünü gördük. Nakit ihtiyacından dolayı küresel borsalarda yaşanan bu çöküşle birlikte teminat tamamlama süreciyle alakalı altın ve gümüşler satıldı. 3 bin 430 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Geride bıraktığımız haftayı da yükselişle tamamladık ve 3 bin 650 dolar seviyesi yüzde 2,5'luk bir yükseliş karşımızda duruyor." sözleriyle aktardı.

Küresel piyasalardaki belirsizliklere ve merkez bankası beklentilerine değinen İslam Memiş, "Şimdi yine gözlerimiz Amerikan Merkez Bankası Fed'e odaklandı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali piyasalar tarafından yüzde 100 fiyatlandı. Birçok belirsizlik var, birçok bilinmezlik var geleceğe dair finansal piyasalarda. Geniş bant aralığındaki dalgalanmaya dikkat etmek lazım. Yine kısa vadede 3 bin 500 - 3 bin 750 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ons altında yükselişlerin yeniden başlayabilmesi için takip edilecek iki kritik eşiği açıklayan Memiş, "Yine Fed'e kadar 3 bin 750 dolar seviyesi burada teknik bir direnç seviyesi olacaktır. Yani yükselişlerin tekrar başlaması için iki önemli kademe var. Birincisi 3 bin 750 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. İkincisi de 3 bin 880 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı yükselişler görmemiz lazım ama bunu zamana yayarak bence izin vereceklerdir. Bir anda hızlı, agresif bir dalgalanma beklememek lazım." sözleriyle aktardı.

Ons altının kısa vadede 3 bin 500 ile 3 bin 750 dolar aralığında hareket edebileceğini belirten Memiş, yükselişin yeniden başlaması için 3 bin 750 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Gram altının 6 bin 114 liradan haftayı tamamladığını belirten İslam Memiş, Kapalıçarşı'da altın işçiliklerinin 5 bin dolardan 3 bin dolara gerilediğini ifade etti. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

SON KARAR İŞÇİLİKLERİ DÜŞÜRDÜ

Yurt içi piyasalarda gram altının seyrine ve Kapalıçarşı'daki son rakamlara değinen İslam Memiş, "Gram altın TL'yle birlikte ons altını takip etmeye devam ediyor. Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın 6 bin 114 lira seviyesinden haftayı tamamladı, fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın alımlarına ilişkin kararının piyasaya etkisini değerlendiren Memiş, "Burada da özellikle geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte 5 bin dolar olan işçilikler 3 bin dolara kadar geriledi. Bu da iyi oldu. En azından o köpük işçilikler bir noktada alınmış oldu." sözleriyle aktardı.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI? İSLAM MEMİŞ'TEN 2027 UYARISI

Yatırımcıların uzun vadeli stratejilerine yönelik önemli uyarılarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yine orta ve uzun vadede yatırımcının özellikle 2027 yılı için iyi bir planlama yapması lazım. Çünkü bu nakit ihtiyacı, bu manipülasyon piyasası, bu belirsizlik yılın ilk yarısına kadar devam edebilir, dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.