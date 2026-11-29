Milyonlarca çalışanın ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret maratonu için geri sayım resmen başladı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında dört kez toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimini, karar alma mekanizmasını ve masada öne çıkan zam senaryosunu aktardı.

Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için aralık ayına çevrildi. Gözler aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 4 kez toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yol haritasına çevrildi. 2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK? KOMİSYON ARALIKTA TOPLANIYOR ARALIK AYINDA 4 KRİTİK TOPLANTI YAPILACAK Asgari ücret görüşmelerinin tüm ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini vurgulayan A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Milyonlarca asgari ücretlinin gözü aralık ayına çevrilmiş durumda. Komisyonun yapacağı toplantı oldukça önemli çünkü asgari ücretliyle birlikte dolaylı olarak aslında tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Önce ilk toplantı takvimi netleştirilecek, ardından yapılacak toplantılarda ekonomik veriler, tarafların beklentileri ve takip eden görüşmeler ele alınacak. Özellikle aralık ayı boyunca komisyonun 4 kez bir araya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Yeni ücreti belirleyecek komisyonun yasal işleyişine ve temsil yapısına değinen Gültekin, "Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplamda 15 kişilik bir heyet belirliyor. Burada en az 10 üyenin katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanabiliyor ve nihai karar alınıyor. Eğer oylama sırasında komisyon içerisinde oylarda bir eşitlik söz konusu olursa, komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk olarak kabul ediliyor ve nihai karar başkanın tarafına göre kesinleşmiş oluyor" sözleriyle aktardı.