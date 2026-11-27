Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak toplantıda tüm seçenekler değerlendirilerek düzenlemenin çerçevesi netleştirilecek. Toplantıya ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

SEYYANEN ZAM VE ORANSAL ARTIŞ MASADA

Toplantıda, Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan zam seçenekleri ve etki analizleri ele alınacak. Emekli aylıklarına seyyanen zam mı yoksa oransal artış mı yapılacağına maliyet analizleri ışığında karar verilecek.

Her iki seçenekte de en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yükseltilmesi amaçlanıyor. AK Parti kurmayları, bütçedeki yaklaşık 700 ila 800 milyar liralık kaynağın emekliler arasında adil biçimde dağıtılmasını hedeflediklerini belirtiyor.