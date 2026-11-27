Emekli maaşı zammında kritik zirve bugün yapılıyor: En düşük aylık 30 bin TL'ye çıkıyor
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla emekli maaşlarına yönelik başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak toplantıda seyyanen zam ve oransal artış seçenekleri değerlendirilecek. En düşük emekli aylığının 30 bin TL’ye yükseltilmesi hedeflenirken düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir durumunun iyileştirilmesi yönündeki talimatıyla başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak toplantıda tüm seçenekler değerlendirilerek düzenlemenin çerçevesi netleştirilecek. Toplantıya ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin de katılması bekleniyor.
SEYYANEN ZAM VE ORANSAL ARTIŞ MASADA
Toplantıda, Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan zam seçenekleri ve etki analizleri ele alınacak. Emekli aylıklarına seyyanen zam mı yoksa oransal artış mı yapılacağına maliyet analizleri ışığında karar verilecek.
Her iki seçenekte de en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yükseltilmesi amaçlanıyor. AK Parti kurmayları, bütçedeki yaklaşık 700 ila 800 milyar liralık kaynağın emekliler arasında adil biçimde dağıtılmasını hedeflediklerini belirtiyor.