Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme tamamlandı. Yeni teklifle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) şüpheli işlemlere daha hızlı müdahale etme, fon varlıklarının kaçırılmasını önleme ve bazı acil durumlarda mahkeme kararı beklemeden geçici koruma tedbiri uygulama yetkisi verilmesi planlanıyor.

Fon piyasalarında yaşanan vurgun olayı sonrasında harekete geçen hükümet, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören yasal düzenlemeyi tamamladı. Düzenlemenin en kritik noktası, sermaye piyasalarındaki risklere yönelik "erken uyarı ve müdahale" sistemi kurulması oldu. Kamu ve özel taraflarla yapılan istişareler sonrasında hazırlanan taslak teklif, AK Parti'nin Meclis Grubu'na sunulacak.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, teklifle SPK'nın yetkileri genişletiliyor. SPK, düzenlemeyle şüpheli fon işlemleri ve sermaye piyasası usulsüzlüklerinde daha hızlı müdahale edebilecek. Özellikle fon varlıklarının başka hesaplara veya kripto varlıklara kaçırılması, malvarlığının üçüncü kişilere devri, yurt dışına para transferinin önlenmesine yönelik tedbirler alabilecek. SPK'nın bazı acil durumlarda mahkeme kararını beklemeden geçici koruma tedbirleri uygulayabilmesinin yolu açılıyor. Teklifte yetkinin kapsamı veya yargı denetimine bağlanmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

HAPİS VE PARA CEZALARI ARTACAK

Portföy yönetim şirketlerinin işlemleri, hisse senedi, tahvil, repo ve diğer yatırım araçlarına ilişkin hareketler SPK tarafından teknolojik sistemlerle gerçek zamanlı takip edilecek. Olağan dışı fiyat ve işlem hacimleri "otomatik erken alarm" sistemiyle tespit edilecek. Manipülasyon, bilgi suistimali (insider trading) ve piyasa bozucu eylemlere ilişkin hapis ve idari para cezaları artacak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107. maddeleri değişecek. Sadece fon yöneticilerinin beyanına dayanan yapı yerine, portföy değerlemelerinin bağımsız şekilde doğrulanması, saklama kuruluşlarının sorumluluklarının artırılması ve işlemlerin çok katmanlı denetimi sağlanacak. Yatırımcı mağduriyetlerinin daha hızlı giderilmesi için mekanizma oluşturuluyor. Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon malvarlığında meydana gelen kayıplar sorumlularından tahsil edilecek ve mağdur yatırımcılara iade edilecek.