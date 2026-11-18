Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu küresel piyasalarda toparlanmayı desteklerken yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı. Aralık ayında faiz artışı beklentisi güçlenirken altının onsu 3 bin 785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine indi. Asya borsalarında ise teknoloji hisselerinin desteğine rağmen karışık seyir öne çıktı.
Küresel piyasalar, Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser gelir tahmininin desteğiyle toparlanma eğilimine girdi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanaklarında para politikasının yönüne ilişkin sinyalleri takip edecek. Faiz artışı beklentileri ve doların güçlü seyriyle altının ons fiyatı yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki kurumsal ve finansal gelişmeler, son dönemde piyasaların yönünde belirleyici oluyor. Şirket, merakla beklenen bilançosunu takvime uygun olarak dün piyasa kapanışının ardından açıkladı. Nvidia'nın geliri yüzde 103 arttı
Nvidia'nın üç aylık geliri, yıllık bazda yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı. Önceki çeyreğe göre yüzde 20 büyüyen gelir, 108,85 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı. Şirket, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.
Mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezi geliri de yıllık yüzde 110 artışla 107,6 milyar dolara yükseldi.
Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmine Çin'den elde edilebilecek veri merkezi bilişim gelirlerinin dahil edilmediğini vurguladı.
Bilançonun ardından bir süredir baskı altında kalan yarı iletken şirketlerinde toparlanma görüldü. Asya piyasalarında da yapay zeka bağlantılı hisselerde alımlar öne çıktı.
Görevinden istifa eden Jensen Huang'ın geri dönüş sinyali vermesine karşılık Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, eski üst yöneticiyi yeniden CEO görevine getirmeyi düşünmediklerini açıkladı.
Analistler, şirkette bundan sonra yaşanabilecek yönetici istifalarının yakından izleneceğini belirtti. Yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceğinin, Nvidia'nın gelecekteki performansı ve bilanço başarısı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
The Wall Street Journal gazetesi de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler ise teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.
FED'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR ABD'de enflasyon kaygıları sürerken Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler faiz artışı yönünde şekilleniyor. Fed yetkililerinin açıklamalarının da desteklediği fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Musalem, sorunun daha da kötüleşmesini önlemek için yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadesini kullandı.
New York Fed Başkanı John Williams da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin muhtemelen yeniden artırılması gerekeceğini belirtti. Williams, bankanın daha agresif bir politika izlemesi gerektiği görüşüne ise katılmadığını ifade etti.
Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların kalıcılığını koruduğunu, ancak son dönemde gerileyen akaryakıt fiyatlarının gelecek ay enflasyondaki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini kaydetti. Bugün yayımlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, gelecek döneme ilişkin sinyaller açısından yakından izleneceğini belirtti.
ALTIN YAKLAŞIK 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'teki askeri üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığına ilişkin haberler, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselebileceği kaygısını artırdı.
Enerji arzına yönelik riskler sürmesine rağmen arz genişlemesinin etkisiyle petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 92,7 dolardan işlem görüyor.
ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar ekimde aylık yüzde 0,2 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri de aynı dönemde aylık yüzde 1,1'er yükselerek tahminleri aştı.
Sanayi üretimi ise yatay seyir beklentisinin aksine ekimde aylık yüzde 0,4 azaldı.
Bu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gerilemesini sürdürerek yüzde 5,09'a indi. Getiri, cuma günü yüzde 5,18'e kadar yükselmişti.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor. Doların değer kazanması ve Fed'in faiz artışlarıyla enflasyonu kontrol altında tutacağı beklentisi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Altının ons fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 785 dolara gerileyerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü.
New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 1,03, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne yükselişle başladı.
AVRUPA'DA ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Teknoloji hisselerindeki kayıplar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri bölge piyasalarında etkili oldu. Yatırımcılar, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.
Çip talebinin azalabileceğine yönelik endişelerle Hollanda merkezli çip üretim teknolojileri şirketi ASML'nin hisseleri yüzde 5,3 geriledi.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla belgenin sızdırılmasıyla bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamaları ve denetim zafiyetleri gündeme geldi. Bu haberlerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6 düştü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'de iş dünyası, finans ve siyasetin ele alındığı DealBook Zirvesi'ne katılacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları ise Ukrayna'ya askeri ve mali destek, transatlantik savunma iş birliği ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu görüştü.
Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, sahadaki son gelişmeler ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere acil ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ile mali destek seçeneklerini değerlendirdi.
Avrupa'da dün İngiltere'nin FTSE 100 ve Almanya'nın DAX 40 endeksleri yüzde 0,43'er, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 geriledi. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 yükseldi.
JAPONYA'NIN İHRACATI BEKLENTİLERİ AŞTI Nvidia'nın tahminleri aşan bilançosu, Asya'da yarı iletken ve teknoloji hisseleri öncülüğünde toparlanmayı destekledi. ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip kısıtlamalarını sıkılaştırması ise risk iştahını sınırladı.
Analistler, yatırımcıların yapay zeka ve çip sektörüne ilişkin karamsar bakışını koruduğunu belirtti. Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarının, yapay zeka yatırımlarına yönelik kaygıları tamamen gidermediğini kaydetti.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ihracat, güçlü küresel yatırımların yarı iletken talebini desteklemesiyle ekimde yüzde 20,5 artarak beklentileri aştı.
İthalattaki artış ise yüzde 21,6 ile tahminlerin altında kaldı. Japonya, ekimde 476,5 milyar yen, yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi.
BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 1,53 KAYIPLA TAMAMLADI Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 11.661,00 puandan kapattı.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Dolar/TL, dünü 50,4160 seviyesinden tamamladı. Kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 50,4430 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed tutanakları ile İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.