The Wall Street Journal gazetesi de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler ise teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.



FED'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

ABD'de enflasyon kaygıları sürerken Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler faiz artışı yönünde şekilleniyor. Fed yetkililerinin açıklamalarının da desteklediği fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Musalem, sorunun daha da kötüleşmesini önlemek için yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadesini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin muhtemelen yeniden artırılması gerekeceğini belirtti. Williams, bankanın daha agresif bir politika izlemesi gerektiği görüşüne ise katılmadığını ifade etti.