İzmir'de su tarifelerinde indirime gidildi. İZSU Genel Müdürlüğünün kasım ayı olağan genel kurul toplantısında, konut abonelerinin ilk 10 metreküplük su tüketiminde yaklaşık yüzde 63 indirim yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Suyun metreküp fiyatı 60 liradan 22 liraya düşürülürken iş yeri abonelerinin tarifelerinde de indirime gidildi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.

İZSU Genel Müdürlüğünün 2026 yılı kasım ayı olağan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda su ve atık su tarifelerinin belirlenmesine ilişkin teklif görüşüldü. Konut ve iş yeri abonelerinin su tarifelerinde indirim yapılmasını öngören teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

KONUTLARDA SUYA YÜZDE 63 İNDİRİM

Kabul edilen teklife göre, konut abonelerinin 0-10 metreküp arasındaki su tüketiminde 60 lira olan birim fiyat, yaklaşık yüzde 63 indirimle 22 liraya düşürüldü.

11-20 metreküp arasındaki tüketimde 99,83 lira olan birim fiyat yaklaşık yüzde 30 indirimle 70 liraya, 21-40 metreküp arasındaki tüketimde ise 145 lira olan birim fiyat 140 liraya indirildi.

42 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise indirim uygulanmayarak birim fiyat 201,90 lira olarak belirlendi.

2027 KONUT SU TARİFESİ

Tüketim aralığı Mevcut fiyat Yeni fiyat 0-10 metreküp 60 TL 22 TL 11-20 metreküp 99,83 TL 70 TL 21-40 metreküp 145 TL 140 TL 42 metreküp ve üzeri 201,90 TL 201,90 TL

İŞ YERLERİNİN SU TARİFELERİNDE DE İNDİRİME GİDİLDİ

Genel kurulda iş yeri abonelerinin su tarifelerine ilişkin düzenleme de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

İş yerlerinde ilk 10 metreküp için 143,60 lira olan birim fiyat 44 liraya, 11-20 metreküp arasındaki tüketimde 199,65 lira olan birim fiyat 140 liraya, 21-40 metreküp arasındaki tüketimde ise 290 lira olan birim fiyat 280 liraya düşürüldü.

41 metreküp ve üzerindeki tüketimde indirim uygulanmayarak birim fiyat 403,80 lira olarak belirlendi.

2027 İŞ YERİ SU TARİFESİ

Tüketim aralığı Mevcut fiyat Yeni fiyat 0-10 metreküp 143,60 TL 44 TL 11-20 metreküp 199,65 TL 140 TL 21-40 metreküp 290 TL 280 TL 41 metreküp ve üzeri 403,80 TL 403,80 TL

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA EN UCUZ SU İZMİR'DE OLACAK

Kabul edilen yeni tarifelerle İzmir'in 30 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz suyu kullanan şehir olacağı bildirildi.

YENİ TARİFE 1 OCAK 2027'DE UYGULANACAK

Konut ve iş yeri abonelerini kapsayan indirimli su tarifeleri, 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.