Türkiye'nin güneş teknolojileri üretimindeki öncü kuruluşu Kalyon PV, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda ABD pazarında kritik bir anlaşmaya imza attı. Las Vegas'ta düzenlenen RE+ 2026 fuarında ABD'li TALON PV ile "İyi Niyet Anlaşması" imzalayan Kalyon PV, ileri güneş enerjisi teknolojilerinde 500 megavat ölçeğinde stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güneş teknolojileri üretiminde öncü şirketlerinden Kalyon PV, küresel büyüme yolculuğunda önemli bir adım attı.

Kalyon PV, ABD'nin güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji sektörünün en büyük uluslararası buluşmalarından biri olan RE+ 2026 fuarında, ABD güneş enerjisi sektörünün öncü şirketlerinden TALON PV ile "İyi Niyet Anlaşması" imzaladı.

Las Vegas'ta yenilenebilir enerji teknolojilerini ve sektörün küresel oyuncularını bir araya getiren etkinlikte imzalanan anlaşma, ileri güneş enerjisi teknolojileri alanında stratejik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesini kapsıyor.

Kalyon PV Üst Yöneticisi Görkem Suner ile TALON PV Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Adam S. Tesanovich tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, ABD pazarına yönelik güneş enerjisi teknolojilerinde 500 megavat ölçeğinde iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi Suner, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla kazandıkları deneyimi ve üretim gücünü küresel pazarlara taşımak için yeni adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, Kalyon PV'nin entegre üretim gücünü TALON PV'nin yüksek verimli güneş hücresi teknolojilerindeki uzmanlığıyla bir araya getirerek ortak değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda teknoloji geliştirme, üretim süreçlerinde iş birliği ve ABD pazarına yenilikçi güneş enerjisi ürün ve hizmetlerinin sunulması gibi alanlarda ortak çalışma olanaklarını ele alacağız. Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojilerindeki üretim ve mühendislik yetkinliğini küresel ölçekte güçlendirmeye, uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye ve inovasyonu ileriye taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Güneş enerjisi yatırımlarının hız kazandığı ABD pazarı, yerli üretimi destekleyen teşvik mekanizmaları ve artan talebiyle Kalyon PV'nin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir konumda yer alıyor. ABD'nin 2035'e kadar güneş enerjisi kurulu gücünü önemli ölçüde artırmaya yönelik hedefleri ve yerli üretime sağlanan avantajlar, bu stratejik işbirliğinin zeminini daha da güçlendiriyor.