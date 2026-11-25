Artış ihtimallerine göre oluşacak net rakamları açıklayan Gülşen, "En düşük oran olan yüzde 20'lik bir artış yapıldığında net asgari ücret 33 bin 690 liraya çıkmış oluyor. Yüzde 25'lik bir artış yapılırsa 35 bin 94 liraya, yüzde 30'luk bir artışta 36 bin 498 liraya ve yüzde 35'lik bir zam durumunda ise net maaş 37 bin 901 liraya yükseliyor" sözleriyle aktardı.

EN GÜÇLÜ FORMÜL: 36 BİN 498 İLE 37 BİN 901 LİRA ARASI Piyasa şartları ve çalışanların alım gücünün korunması gerekliliğine dikkat çeken tecrübeli uzman, masada öne çıkan en güçlü beklentiyi işaret etti. Belirlenecek rakamın yüzde 30 ila 35 bandına çok daha yakın olduğunu belirten Gülşen, "Mevcuttaki ekonomik koşulları gözeterek ve sabit gelirlilerin alım gücünün artırılmasına yönelik adımları ele alırsak, karşımıza yüzde 30 ile yüzde 35'lik oran daha yakın çıkıyor. Geçtiğimiz yıldan kalan yüzde 3'lük bir kayıp da vardı, o kaybın telafisi de hesaba katıldığında 36 bin 498 lira ile 37 bin 901 lira arasında bir asgari ücretin belirlenmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin işverene vereceği desteğin pazarlıklarda kilit rol oynayacağını vurgulayan Gülşen, "Çalışma Bakanlığı işveren teşviklerini daha da artırır ve destekleri esnetirse yüzde 35'lik bir asgari ücreti masada çok daha rahat konuşabiliriz" şeklinde konuştu.