2027 asgari ücret zammında 4 formül masada! Uzman isim en güçlü aralığı açıkladı
Milyonlarca çalışanın ve işverenin heyecanla beklediği yeni asgari ücret maratonu için geri sayım sürüyor. Aralık ayının ikinci haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kulisler hareketlenirken masadaki zam formülleri de netleşmeye başladı. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve ekonomik dengeler ışığında kuruşu kuruşuna yapılan hesaplamaları aktararak masadaki 4 farklı zam senaryosunu açıkladı.
2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için geri sayım sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ikinci haftasında toplanması bekleniyor.
Mevcut net 28.075 TL ve brüt 33.030 TL olan asgari ücret için zam senaryolarını da netleşirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen A Haber canlı yayınında masadaki formülleri açıkladı.
Yeni ücret belirleme sürecinin takvimine ve komisyonun yapısına ilişkin kritik bilgiler paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, "Aralık ayının ikinci haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun toplanmasını bekliyoruz. Komisyonda işçi heyetini temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen TİSK, hükümet temsilcisi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve ayrıca asgari ücretle geçimini sürdüren 5 işçimiz yer alıyor. Görüşmeler genel kural olarak 3 oturumda gerçekleşiyor ve uzlaşı sağlanırsa yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılıyor. Eğer uzlaşı çıkmazsa dördüncü oturum da söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.
MASADA 4 FARKLI ZAM SENARYOSU
Mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 lira, brüt ücretin ise 33 bin 30 lira seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Gülşen, Merkez Bankası'nın yüzde 29,5 oranındaki yıllık enflasyon beklentisini masaya yatırarak olası senaryoları sıraladı.