Bayraktar, son 5 yılda devletin vatandaşa doğal gaz ve elektrikte toplam 74.9 milyar dolar enerji desteği verdiğini de belirtti. Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Avrupa ülkelerine göre ekim ayı verilerine göre, konutlarda en ucuz elektrik kullanan ülke konumunda.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye'de elektrik fiyatları vergiler dahil 0.0586 (euro/kwh). Türkiye'yi 0.0840 ile Ukrayna, 0.1020 ile Macaristan takip ediyor. Avrupa'da en pahalı elektrik ise 0.4443 ile Belçika'da. Almanya'da ise konutlar elektriğin bir kilovatsaatine 0.4061 ödüyor. Doğal gazda da tablo farklı değil. Türkiye Avrupa ülkeleri içinde üçüncü sırada yer alıyor.