Türkiye Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanıyor! İşte ülke ülke fatura gerçeği
Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarını yeniden tırmanışa geçirirken, Türkiye uyguladığı sübvansiyon politikalarıyla konutlarda Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan ülke konumunu sürdürdü. TBMM’de önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 5 yılda vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarına toplam 74,9 milyar dolarlık devlet desteği sağlandığını duyurdu.
ABD-İsrail-İran savaşıyla yükselen doğal gaz fiyatları Avrupa'da elektrik fiyatlarını tetikledi. Önümüzdeki üç ay için elektrik kontratları megavatsaat başına 200 euro civarında işlem görürken daha soğuk bir kış ve doğal gaz fiyatlarında yeni bir sıçrama yaşanması halinde bu rakamın 300 euroya çıkabileceği belirtiliyor. Türkiye ise alınan önlemlerle ekim ayındaki verilere göre, Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan ülke konumunu sürdürüyor.
Önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin konutlarda Avrupa'nın en ucuz elektriğini, en ucuz üçüncü doğal gazını kullandığını belirtti.
Bakan Bayraktar, "Benzinde Avrupa'da ikinci en ucuz ülke Türkiye, motorinde de dördüncü en ucuz ülkeyiz" dedi.
PAYI DÜŞTÜ
Bakan Bayraktar, "2002 yılı ve bugünü mukayese ettiğinizde 2002'de asgari ücretli, aldığı ücretin yüzde 45.9'unu elektrik ve doğal gaz faturasını ödemeye veriyordu. Bugün bu rakam yüzde 8.5. Emeklimiz, o gün aldığı emekli aylığının yüzde 35'yle doğal gaz ve elektrik faturasını öderken bugün bu rakam yüzde 10'un altına gelmiş durumda" dedi.