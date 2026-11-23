Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt-proje çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını bildiren Uraloğlu, "46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz. Yeni bağlantımızla şehrimizin yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitesini artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş "KAHRAMANMARAŞ'IN ÜRETİM GÜCÜ DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞACAK"



Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın Nurdağı üzerinden yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanmasının planlandığına işaret ederek bu bağlantıyla Kahramanmaraş'ın Doğu Akdeniz limanlarına ve uluslararası ticaret koridorlarına erişiminin güçleneceğini kaydetti. Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinden dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Bu bağlantıyla şehrimizin dış ticaret imkanlarını genişleteceğiz" ifadesini kullandı.