Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk kez bir teşvik paketinin devreye alınacağını açıkladı. Genç çiftlere kredi desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Göktaş, bugüne kadar 249 bin 686 gence 24 milyar 83 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında çocukları ilimle, sabırla ve sevgiyle yetiştiren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aile ile çalışma hayatı arasında sağlıklı bir denge kurulmasını, bireylerin huzuru ve güçlü bir toplum için vazgeçilmez gördüklerini belirten Göktaş, çalıştayı, farklı görüş ve tecrübelerin somut önerilere dönüşmesi açısından kıymetli bulduğunu söyledi.

Göktaş, demografik değişimler, dijitalleşme, kentleşme ve ekonomik koşulların gündelik hayatın düzenini yeniden şekillendirdiğine dikkati çekerek, bu gelişmelerin çalışma hayatına bakışı da yeniden düşünmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, ailelere yönelik destekler ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri anlattı.

249 BİN 686 GENCE 24 MİLYAR 83 MİLYON LİRALIK DESTEK

Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımların daha da yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Göktaş, Bakanlık olarak bu değişimi gözeten politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, bu anlayışla, 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile ülkenin aile alanındaki ilk ulusal yol haritasını oluşturduklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"2025 Aile Yılı'nda tüm kamu kurumlarımızı, yerel yönetimlerimizi, üniversitelerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı ortak hedefler etrafında buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Aile ve Nüfus On Yılı vizyonuyla, aile ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli ve stratejik bir perspektifle yürütüyoruz. Bu vizyonun en önemli unsurlarından biri de aile dostu bir ekosistem inşa etmek. Bu doğrultuda hayatın farklı dönemlerine yönelik destekler sunuyoruz. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlerimize yaşlarına göre 200 bin veya 250 bin lira destek sağlıyoruz. Üstelik ilk 2 yıl geri ödeme almıyoruz. 2026 yılında bu yaş grubunda evlenen gençlerin yüzde 26'sı desteğimizden doğrudan faydalandı. Yani bu yıl fonun kapsadığı yaş grubunda evlenen her dört gençten birinin yuva kurmasına destek olduk. Genç çiftlerimizin 27 binden fazla yavrumuzun doğum müjdesiyle mutluluklarını paylaştık. Fonun başladığı günden bu yana 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira destek sağladık."

ÇOCUK SAHİBİ AİLELERE 33,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Göktaş, maddi desteklerinin yanı sıra gençlere evlilik yolunda rehberlik ettiklerini, İŞKUR ve sosyal konut projelerinde öncelik sağladıklarını belirtti.

İş-aile dengesini güçlendirmek için de önemli adımlar attıklarını dile getiren Göktaş, "Çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkardık. İşçilerin babalık iznini de 10 güne çıkararak memurlarla eşitledik. Kadın ve erkek memurlara sunduğumuz yarım zamanlı çalışma imkanıyla ebeveynlerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerinin önünü açtık. Yeni doğum yardımı sistemimizle çocuk sahibi ailelerimize desteğimizi güçlendirdik. Yaklaşık 1,5 milyon çocuk için 33,2 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerin yüzde 90'ı, iki ve üzeri çocuk sahibi annelere her ay sağladığımız düzenli desteklerdir" diye konuştu.

Göktaş, başlattıkları kreş seferberliğiyle çocuk bakım hizmetlerine erişimi ülke geneline yaygınlaştırdıklarını ve bu kapsamda kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu kıldıklarını belirterek özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdıklarını kaydetti.

2027'DE KREŞLER İÇİN İLK KEZ TEŞVİK PAKETİ DEVREYE ALINACAK

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri için de belediye kreşlerinin ruhsat ve hizmetlerini ortak bir standarda kavuşturduklarını anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"150 ve üzeri konutlu projelerde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açtık. Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor. Tüm bunların yanı sıra 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Kreşlerin yanında evde bakım desteğimiz ve gündüzlü bakım hizmetlerimizle engelli ve yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyor, sosyal hayata katılımlarını destekliyoruz."

Bakan Göktaş, her ailenin zaman zaman güçlüklerle karşılaşabileceğine dikkati çekerek, bu süreçlerde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunduklarını, çevrim içi danışmanlık hizmetleriyle de bulunduğu yerden destek almak isteyenlere ulaştıklarını kaydetti.

Kreşlerin yaygınlaştırılması için 2027 yılında yeni teşvik paketi devreye alınacak.

"AİLE GÜÇLÜ OLURSA TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR"

Aile dostu çalışma hayatının yaygınlaşmasında kamu kurumlarının öncü rol üstlendiğini belirten Göktaş, çalışanların mesleki sorumluluklarını yerine getirirken ailelerine de zaman ayırabildiği bir ortamın motivasyonu ve hizmet kalitesini artıracağına inandıklarını ifade etti.

Göktaş, bu noktada yöneticilerin duyarlılığı ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Kamuda geliştirilen modellerin özel sektöre de yol göstermesini arzu ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen'in aile hayatını destekleyen yaklaşımlarıyla bu sürece değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Aile güçlü olursa kamu güçlü olur, kamu güçlü olursa Türkiye güçlü olur" ifadelerini kullandı.