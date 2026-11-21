Bakanlıktan esnafa eski sicil kayıtları için kritik uyarı: Son tarih 31 Ocak 2027
Ticaret Bakanlığı, elektronik ortama aktarılmamış veya güncellenmemiş eski esnaf ve sanatkar sicil kayıtları için harekete geçti. Kayıtların ESBİS üzerinden güncellenmesi için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi. 1 Şubat 2027'den itibaren eski kayıt ekranı erişime kapatılacak.
Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarları eski sicil kayıtlarının güncellenmesi konusunda uyardı. Esnaf ve sanatkar sicilinde bulunmasına rağmen elektronik ortama aktarılmamış veya Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi'nde (ESBİS) güncelleme işlemleri tamamlanmamış kayıtların en geç 31 Ocak 2027'ye kadar sisteme işlenmesi gerekiyor. Belirlenen tarihin ardından eski kayıt ekranı erişime kapatılacak.
Bakanlık, ESBİS'in devreye alınmasından önceki dönemlere ait eski sicil kayıtlarının güncel ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tüm esnaf örgütlerine yazı gönderilerek, elektronik ortama aktarılmamış kayıtların incelenmesi ve güncellenmesi istendi.
Yürütülecek çalışmayla sistem üzerinde iyileştirme ve veri standardizasyonu yapılması hedefleniyor.
SON TARİH 31 OCAK 2027
Esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri ile ilgili odalarda bulunan eski kayıtların incelenmesi, eksiklerinin giderilmesi ve ESBİS'e işlenmesi için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.
Buna göre 1 Şubat 2027 itibarıyla eski esnaf kayıt ekranı ESBİS üzerinden erişime kapatılacak. Bu tarihten sonra söz konusu ekran üzerinden herhangi bir kayıt veya güncelleme işlemi yapılamayacak.
Bakanlık, uygulamada aksaklık yaşanmaması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için birlikler ile bağlı odalardan gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlamalarını ve sürece azami hassasiyet göstermelerini talep etti.
TESK BAŞKANI YİĞİNER'DEN KAYITLARIN GÜNCELLENMESİ ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. ESBİS öncesi döneme ait elektronik ortama aktarılmamış veya güncellemesi tamamlanmamış kayıtların düzenlenmesinin önemine işaret eden Yiğiner, sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Yiğiner, geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması ve sektörün güvenilir bir veri altyapısına kavuşması açısından çalışmanın önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu çalışma, hem esnaf ve sanatkarların geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması hem de sektörün sağlıklı ve güvenilir bir veri altyapısına sahip olması açısından büyük önem taşıyor. Herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına yol açılmaması için birliklerimizin, sicil müdürlüklerimizin ve odalarımızın gerekli inceleme ve güncelleme çalışmalarını 31 Ocak 2027 tarihine kadar titizlikle tamamlamaları gerekiyor."