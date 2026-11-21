Ticaret Bakanlığı, elektronik ortama aktarılmamış veya güncellenmemiş eski esnaf ve sanatkar sicil kayıtları için harekete geçti. Kayıtların ESBİS üzerinden güncellenmesi için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi. 1 Şubat 2027'den itibaren eski kayıt ekranı erişime kapatılacak.

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarları eski sicil kayıtlarının güncellenmesi konusunda uyardı. Esnaf ve sanatkar sicilinde bulunmasına rağmen elektronik ortama aktarılmamış veya Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi'nde (ESBİS) güncelleme işlemleri tamamlanmamış kayıtların en geç 31 Ocak 2027'ye kadar sisteme işlenmesi gerekiyor. Belirlenen tarihin ardından eski kayıt ekranı erişime kapatılacak. Bakanlık, ESBİS'in devreye alınmasından önceki dönemlere ait eski sicil kayıtlarının güncel ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tüm esnaf örgütlerine yazı gönderilerek, elektronik ortama aktarılmamış kayıtların incelenmesi ve güncellenmesi istendi. Yürütülecek çalışmayla sistem üzerinde iyileştirme ve veri standardizasyonu yapılması hedefleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) SON TARİH 31 OCAK 2027 Esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri ile ilgili odalarda bulunan eski kayıtların incelenmesi, eksiklerinin giderilmesi ve ESBİS'e işlenmesi için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi. Buna göre 1 Şubat 2027 itibarıyla eski esnaf kayıt ekranı ESBİS üzerinden erişime kapatılacak. Bu tarihten sonra söz konusu ekran üzerinden herhangi bir kayıt veya güncelleme işlemi yapılamayacak. Bakanlık, uygulamada aksaklık yaşanmaması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için birlikler ile bağlı odalardan gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlamalarını ve sürece azami hassasiyet göstermelerini talep etti.