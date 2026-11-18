Yatırım tutarının en az 200 bin ABD dolarına veya karşılığı dövize ulaşması halinde ise ikamet izni süresi 5 yıl olacak.

Karara göre Türkiye'de en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl süreli ikamet izni verilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara yatırım tutarına göre 3 veya 5 yıl süreli ikamet izni verilebilecek.

YATIRIMLARIN BELİRLİ BİR SÜRE KORUNMASI GEREKECEK

Yeni düzenlemeyle yatırımcıların belirlenen tutarda yatırım yapmalarının yanı sıra bu yatırımları belirli bir süre muhafaza etmeleri de gerekecek.

Buna göre yatırımların verilen ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca korunması şartı aranacak.

Bu kapsamda 3 yıllık ikamet izni için yatırımın en az 1,5 yıl, 5 yıllık ikamet izni için ise en az 2,5 yıl muhafaza edilmesi gerekecek.

HANGİ YATIRIMLAR KAPSAMA ALINDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ikamet izni için kabul edilecek yatırım türleri de açıklandı.

Düzenleme kapsamında şu yatırım araçları yer alıyor:

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda açılan mevduat hesapları Devlet borçlanma araçları Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen emeklilik planları

Yatırımların belirlenen şartları karşılayıp karşılamadığı, yatırımın niteliğine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilecek.

VATANDAŞLIK AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni düzenlemede Türk vatandaşlığına ilişkin de önemli bir hükme yer verildi.

Kararın 4. maddesine göre bu kapsamda düzenlenecek ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun istisnai vatandaşlığı düzenleyen 12. maddesi kapsamında değerlendirilecek.

Bununla birlikte yatırım yaparak ikamet izni almak, doğrudan Türk vatandaşlığı kazanıldığı anlamına gelmeyecek. Vatandaşlık işlemlerinde ilgili mevzuatta öngörülen koşulların karşılanması gerekecek.