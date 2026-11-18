Yabancı yatırımcılara ikamet izninde yeni kurallar: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'de yatırım yaparak ikamet izni almak isteyen yabancılar için yeni şartlar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en az 150 bin dolar yatırım yapanlara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.
Türkiye'de yatırım yoluyla ikamet izni almak isteyen yabancılara yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yabancı yatırımcıların gerçekleştirecekleri yatırım tutarına göre ikamet izni süreleri belirlendi.
YATIRIM TUTARINA GÖRE İKAMET SÜRESİ DEĞİŞECEK
18 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yabancı yatırımcılara düzenlenecek ikamet izinlerinin şartları belirlendi.
Karara göre Türkiye'de en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl süreli ikamet izni verilebilecek.
Yatırım tutarının en az 200 bin ABD dolarına veya karşılığı dövize ulaşması halinde ise ikamet izni süresi 5 yıl olacak.
YATIRIMLARIN BELİRLİ BİR SÜRE KORUNMASI GEREKECEK
Yeni düzenlemeyle yatırımcıların belirlenen tutarda yatırım yapmalarının yanı sıra bu yatırımları belirli bir süre muhafaza etmeleri de gerekecek.
Buna göre yatırımların verilen ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca korunması şartı aranacak.
Bu kapsamda 3 yıllık ikamet izni için yatırımın en az 1,5 yıl, 5 yıllık ikamet izni için ise en az 2,5 yıl muhafaza edilmesi gerekecek.
HANGİ YATIRIMLAR KAPSAMA ALINDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ikamet izni için kabul edilecek yatırım türleri de açıklandı.
Düzenleme kapsamında şu yatırım araçları yer alıyor:
- Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda açılan mevduat hesapları
- Devlet borçlanma araçları
- Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları
- Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları
- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen emeklilik planları
Yatırımların belirlenen şartları karşılayıp karşılamadığı, yatırımın niteliğine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilecek.
VATANDAŞLIK AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ
Yeni düzenlemede Türk vatandaşlığına ilişkin de önemli bir hükme yer verildi.
Kararın 4. maddesine göre bu kapsamda düzenlenecek ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun istisnai vatandaşlığı düzenleyen 12. maddesi kapsamında değerlendirilecek.
Bununla birlikte yatırım yaparak ikamet izni almak, doğrudan Türk vatandaşlığı kazanıldığı anlamına gelmeyecek. Vatandaşlık işlemlerinde ilgili mevzuatta öngörülen koşulların karşılanması gerekecek.
YATIRIMCILARIN EŞ VE ÇOCUKLARI DA KAPSAMDA
Kararın dayanağını oluşturan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesi, belirli koşulları taşıyan yabancı yatırımcıların yanı sıra yabancı eşleri ile kendilerinin veya eşlerinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuklarına da kısa dönem ikamet izni düzenlenmesine imkan tanıyor.
Bu kişilerin başvuruları da ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.
BAŞVURU USULLERİNİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BELİRLEYECEK
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yabancı yatırımcılara sunulacak hizmetler ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesine dayanılarak hazırlanan düzenleme, 18 Kasım 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.