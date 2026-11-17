Deutsche Bank'ın tartışmalı ilişkileri sızdırılan 15 milyon belge üzerinden yapılan araştırmayla ortaya çıktı
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyonu aşkın kurum içi belge, uluslararası gazetecilerin yürüttüğü araştırmayla gündeme geldi. Belgelerde Rus iş insanlarıyla ilişkiler, Jeffrey Epstein bağlantılı yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli transferler ve Donald Trump'ın vergi bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin iddialar yer aldı. Banka ise söz konusu konuların geçmişte incelendiğini ve kurumun kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini savundu.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, kurum içinden sızdırılan 15 milyondan fazla belgeyle gündeme geldi. Uluslararası medya kuruluşlarının yürüttüğü araştırmada incelenen e-posta, iç denetim raporu, yönetim kurulu tutanağı ve uyum dosyalarının bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarına ve denetim süreçlerine ilişkin önemli iddialar içerdiği belirtildi.
"Inside Deutsche Bank" (Deutsche Bank'ın İçi) adıyla yürütülen araştırmaya, dünya genelinden 200'den fazla araştırmacı gazeteci katıldı. İki ifşacının paylaştığı 15 milyonu aşkın belgeyi inceleyen konsorsiyumda Der Spiegel, ZDF, Financial Times, The New York Times, Le Monde ve Kyodo News gibi medya kuruluşları yer aldı.
RUS İŞ İNSANLARIYLA İLİŞKİLERİ GENİŞLETME PLANI
Sızdırılan belgelerde, Deutsche Bank'ın Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde bulunan isimlerin de aralarında yer aldığı Rus iş insanlarıyla ilişkilerini genişletmeyi hedeflediği öne sürüldü.
Araştırmada yer alan bilgilere göre, dış hukuk danışmanları Eylül 2020'de ABD'deki finansal düzenleyici kurumlara bankanın Rusya'dan çekilmeyi ciddi şekilde değerlendirmesi yönünde tavsiyede bulundu. Bankanın mali suçlarla mücadele uzmanlarının da uyarılar yaptığı ancak yönetimin farklı bir strateji izlediği belirtildi.
Aralık 2020'de yönetim kuruluna sunulan Rusya stratejisi kapsamında, Kremlin'le yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen isimlerin de yer aldığı en zengin 200 Rus vatandaşından oluşan bir liste hazırlandı. Varlıklı Rus müşterilerden elde edilen gelirin 2023'e kadar 28 milyon eurodan 50 milyon euroya çıkarılması hedeflendi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Şubat 2022'de başlamasının ardından artan baskılar üzerine banka, Rusya'dan çekilme kararı aldığını duyurdu. Ancak araştırmada bu sürecin henüz tamamen tamamlanmadığı ifade edildi.
CEO CHRISTIAN SEWING'İN YÖNETİM ANLAYIŞI MERCEK ALTINDA
Belgelerde, 2018'de göreve gelen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing'in kamuoyuna verdiği kurumsal dönüşüm mesajlarına rağmen kurum içinde daha yüksek risk alınması yönünde baskı kurduğu iddia edildi.
Araştırmada, uyum birimlerinin uyarılarının dikkate alınmadığı ve bilançoyu etkileyebilecek bazı önemli sorunların hissedarlara açıklanmadığı öne sürüldü. Uyum eksiklikleri, kurumsal yönetim sorunları ve bilgi teknolojileri altyapısındaki aksaklıkların da belgelerde yer aldığı aktarıldı.
İfşacıların ortak açıklamasında, Rus iş insanlarının hesapları gibi kritik konuların kamu yararı gözetilerek gündeme getirildiği belirtilirken, bankanın üst yönetiminde ve kurum kültüründe köklü değişiklik yapılması gerektiği savunuldu.
EPSTEIN BAĞLANTILI 600 MİLYON DOLARLIK ŞÜPHELİ TRANSFER İDDİASI
Güney Afrika merkezli kar amacı gütmeyen Barracuda Media tarafından koordine edilen, Almanya'daki Veri ve Araştırma Merkezi'nin (DARC) teknik destek verdiği araştırmada, bankanın muhasebe işlemleri ve varlıklı müşterilere yönelik vergi uygulamaları da incelendi.
Dosyalarda, cinsel istismar suçundan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile bağlantılı yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine Deutsche Bank'ın aracılık ettiği öne sürüldü. Araştırmada, söz konusu tutarın daha önce kamuoyuna yansıyan rakamların üzerinde olduğu belirtildi.
Belgelerde ayrıca bankanın, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 yılında vergi beyannamelerini yanlışlıkla ifşa ettiği ve bu veri ihlalini Beyaz Saray'dan gizlediği iddiası yer aldı. Kriz yönetimi sürecinde CEO Christian Sewing'e doğrudan bilgilendirme yapıldığı da öne sürüldü.
Günlük ortalama 1 trilyon eurodan fazla uluslararası para transferine aracılık eden Deutsche Bank hakkında araştırmanın devamında yeni dosyaların yayımlanacağı bildirildi. Önümüzdeki haberlerde Katar kraliyet ailesinden bir isme yapılan gizli ödemeler ile bankanın kara para aklamayı önleme sistemlerindeki yapısal açıkların ele alınacağı aktarıldı.
DEUTSCHE BANK HİSSELERİNDE YÜZDE 6'YA VARAN DÜŞÜŞ
Araştırmanın yayımlanmasının ardından Deutsche Bank hisseleri Alman borsasında yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı.
Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, veri sızıntısının önemli bir mali etki oluşturmasının beklenmediği belirtildi. Belgelerde gündeme getirilen konuların uzun yıllar öncesine, bazı vakalarda ise 20 yıl geriye dayandığı savunuldu.
Banka açıklamasında, "İlgili meseleler o dönemde incelenmiş ve düzenleyici otoritelerle paylaşılmıştır. Bugün farklı bir bankayız. Christian Sewing'in liderliğinde Deutsche Bank köklü bir kurumsal dönüşümden geçti." ifadelerine yer verildi.
2019-2025 döneminde iç kontrol ve uyum sistemlerini güçlendirmek amacıyla 7 milyar euro yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, kaydedilen ilerlemenin piyasa aktörleri, düzenleyici otoriteler, denetim kurumları ve yatırımcılar tarafından teyit edildiği ileri sürüldü.
Deutsche Bank ayrıca haberlerde atıfta bulunulan kurum içi belgelerin, müşteriler, çalışanlar ve üçüncü taraflara ilişkin yasal olarak korunan gizli veriler içerdiğine dikkat çekti.
DEUTSCHE BANK 18,6 MİLYAR EURO TAZMİNAT VE UZLAŞMA ÖDEDİ
Deutsche Bank, geçmişte kara para aklama iddiaları ve Postbank'ın devralınmasına ilişkin hukuki anlaşmazlıklarla da gündeme gelmişti.
Bankanın 2012 yılından bu yana piyasa manipülasyonu, Rusya kaynaklı kara para aklama ve yetersiz iç denetim gibi ihlaller nedeniyle uzlaşma ve dava tazminatı kapsamında toplam 18,6 milyar euro ödediği belirtildi.
Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BaFin de daha önce Postbank entegrasyonundaki eksiklikler nedeniyle bankaya para cezası uygulamıştı.