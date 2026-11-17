"Inside Deutsche Bank" (Deutsche Bank'ın İçi) adıyla yürütülen araştırmaya, dünya genelinden 200'den fazla araştırmacı gazeteci katıldı. İki ifşacının paylaştığı 15 milyonu aşkın belgeyi inceleyen konsorsiyumda Der Spiegel, ZDF, Financial Times, The New York Times, Le Monde ve Kyodo News gibi medya kuruluşları yer aldı.

Almanya 'nın en büyük bankası Deutsche Bank , kurum içinden sızdırılan 15 milyondan fazla belgeyle gündeme geldi. Uluslararası medya kuruluşlarının yürüttüğü araştırmada incelenen e-posta, iç denetim raporu, yönetim kurulu tutanağı ve uyum dosyalarının bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarına ve denetim süreçlerine ilişkin önemli iddialar içerdiği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

RUS İŞ İNSANLARIYLA İLİŞKİLERİ GENİŞLETME PLANI

Sızdırılan belgelerde, Deutsche Bank'ın Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde bulunan isimlerin de aralarında yer aldığı Rus iş insanlarıyla ilişkilerini genişletmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Araştırmada yer alan bilgilere göre, dış hukuk danışmanları Eylül 2020'de ABD'deki finansal düzenleyici kurumlara bankanın Rusya'dan çekilmeyi ciddi şekilde değerlendirmesi yönünde tavsiyede bulundu. Bankanın mali suçlarla mücadele uzmanlarının da uyarılar yaptığı ancak yönetimin farklı bir strateji izlediği belirtildi.

Aralık 2020'de yönetim kuruluna sunulan Rusya stratejisi kapsamında, Kremlin'le yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen isimlerin de yer aldığı en zengin 200 Rus vatandaşından oluşan bir liste hazırlandı. Varlıklı Rus müşterilerden elde edilen gelirin 2023'e kadar 28 milyon eurodan 50 milyon euroya çıkarılması hedeflendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Şubat 2022'de başlamasının ardından artan baskılar üzerine banka, Rusya'dan çekilme kararı aldığını duyurdu. Ancak araştırmada bu sürecin henüz tamamen tamamlanmadığı ifade edildi.

CEO CHRISTIAN SEWING'İN YÖNETİM ANLAYIŞI MERCEK ALTINDA

Belgelerde, 2018'de göreve gelen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing'in kamuoyuna verdiği kurumsal dönüşüm mesajlarına rağmen kurum içinde daha yüksek risk alınması yönünde baskı kurduğu iddia edildi.

Araştırmada, uyum birimlerinin uyarılarının dikkate alınmadığı ve bilançoyu etkileyebilecek bazı önemli sorunların hissedarlara açıklanmadığı öne sürüldü. Uyum eksiklikleri, kurumsal yönetim sorunları ve bilgi teknolojileri altyapısındaki aksaklıkların da belgelerde yer aldığı aktarıldı.

İfşacıların ortak açıklamasında, Rus iş insanlarının hesapları gibi kritik konuların kamu yararı gözetilerek gündeme getirildiği belirtilirken, bankanın üst yönetiminde ve kurum kültüründe köklü değişiklik yapılması gerektiği savunuldu.