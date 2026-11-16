Türkiye’nin ev sahipliği gündemi belirledi: COP31 başarısı dünya basınında

CNN International'da Becky Anderson'ın konuğu olan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 kapsamında benimsediği "İklim taahhütlerinden somut uygulamaya" yaklaşımını anlattı. Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine dikkat çeken Kurum, zirvenin başarısının yalnızca alınan kararlarla değil, bu kararların sahadaki sonuçlarıyla değerlendirileceğini vurguladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi , uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve zirvede alınan kararlar dünya gündeminde yer alırken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları da dikkat çekti.

COP31 DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi, uluslararası medyada yakından takip ediliyor. CNN International'a konuk olan Bakan Kurum, iklim müzakerelerinde verilen taahhütlerin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin "Uygulama COP'u" anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar, Paris Anlaşması hedefleri ile ülkelerin sahadaki uygulamaları arasındaki farkın kapatılmasına odaklanıyor.

BAKAN KURUM COP31'İN BAŞARI ÖLÇÜTÜNÜ AÇIKLADI

COP31 kapsamında alınan kararların insanların günlük yaşamına yansımasının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, başarının tarımdan şehirlerin dayanıklılığına, yenilenebilir enerjiden güvenliğe kadar birçok alanda somut sonuçlarla ölçüleceğini ifade etti.

Kurum, CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir çiftçi üründeki hasadını arttırabiliyorsa başarı olacak. Şehirdeki dirençlilik artıyorsa bizim için başarı olacak. Yenilebilir enerji kullanım miktarı artıyorsa buna ilişkin ülkeler bir irade ortaya koyuyorsa başarı olacak. Ve daha güvenliğini sağlayabiliyorsak başarı olacak. Yani bunu onlarca madde olarak sıralayabiliriz. İşin özü Antalya'dan 20 gün sonra ayrılacağız. Evet. Biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı."