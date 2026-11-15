Kış aylarını diğer illere göre daha soğuk geçiren illerde kademe limitleri ortalama 300 metreküp artırıldı.

Ankara'da önceki kasım ve aralık limitleri sırasıyla 161,63 ve 284,25 metreküptü. Bu değerler Ardahan'da 168,65 ve 266,79; Diyarbakır'da 74,62 ve 256,18; Erzurum'da 190,61 ve 319,60; Kars'ta ise 146,14 ve 251,35 metreküp olarak uygulanıyordu.

Kasım ve aralık aylarında uygulanacak yeni limitler şöyle:

İKİ KADEME İÇİN FARKLI FİYAT UYGULANIYOR

Sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat bulunuyor. Normal tüketime sahip hanelerin yer aldığı Kademe-1'de doğal gazın metreküp fiyatı 10,62 TL, ikinci kademede ise 18 TL olarak uygulanıyor.

Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz, desteklemeli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak belirleniyor.

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenmesiyle faturaya yansıyacak birim tutarlar oluşuyor. Verilen hesaplamaya göre metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de ise 26,73 TL'ye ulaşıyor.

100 METREKÜPTE İKİ KADEME ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Bu birim fiyatlarla 100 metreküplük tüketimin karşılığı Kademe-1'de 1.788 TL, Kademe-2'de ise 2.673 TL oluyor. İki tutar arasındaki fark 885 TL'ye ulaşıyor.

Yuvarlanmış hesapla yaklaşık 1.800 TL ve 2.700 TL olarak ifade edilen bu tutarlar arasında yaklaşık 900 TL fark bulunuyor. Kademe limitlerinin artırılmasıyla daha fazla abonenin desteklenen fiyat kapsamında kalması amaçlanıyor.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, kademeli sistemde tüketim sınırını aşmak istemeyen vatandaşlar için doğal gaz tasarrufu önem taşıyor. Basit uygulamalarla tüketimin yüzde 15-20 azaltılabileceği belirtiliyor.

Kombi ve tesisat bakımının belirli aralıklarla yetkili firmalara yaptırılması öneriliyor. Evdeki sıcak havanın dışarı çıkmasının, dışarıdaki soğuk havanın ise içeri girmesinin önlenmesi gerekiyor.

Camların ısı yalıtımlı seçeneklerle değiştirilmesi, binalara mantolama yapılması ve gündüz güneş alan odalarda perdelerin açık tutulması da tasarruf önerileri arasında yer alıyor.