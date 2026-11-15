Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek
Doğal gaz kademe sisteminde yapılan düzenlemeyle kasım ve aralık ayı limitleri artırıldı. Hava sıcaklıklarının soğuk seyretmesi üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ'ın güncellediği yeni tarifeyle desteklenen abone sayısı 20 milyona çıkarılırken, vatandaşın 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödemesi sağlanacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve ekim ayında doğal gazda kademe sınırına takılan konut sayısının beklentilerin üzerinde olması üzerine kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri artırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kademe limitlerini yeniden belirledi. Düzenlemeyle yüksek tüketim nedeniyle destek kapsamından çıkarılacak hane sayısının azaltılması hedeflendi.
DESTEKLENEN ABONE SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI
4 Nisan 2026 itibarıyla geçilen doğal gazda kademe uygulaması, bu kış ilk kez devreye alındı. Kademe ortalamaları, önceki yılların hava koşulları ve tüketilen gaz miktarı dikkate alınarak belirlendi.
Bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması ihtimali üzerine limitler yeniden düzenlendi. Türkiye'deki 21,8 milyon doğal gaz abonesi içerisinde desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıkarıldı. Kademe uygulamasından etkilenecek abone sayısı ise 1,8 milyona düşürüldü.
EKİM FATURALARIYLA BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ
Ekim ayı tüketimlerini içeren faturaların bu ay gelmeye başlamasıyla kademe sınırına takılan konut sayısının beklenenin üzerinde olduğu görüldü.
Destek kapsamından çıkan hanelerin faturalarının yükselmesi nedeniyle kasım ve aralık aylarında "kaotik bir durum" oluşabileceği değerlendirmesi yapıldı. BOTAŞ, bunun üzerine kademe limitlerini artırarak daha az sayıda hanenin destek dışında kalmasını hedefledi.
İSTANBUL'DA KASIM SINIRI 136,01 METREKÜPE YÜKSELDİ
İstanbul'da kasım ayı için belirlenen limit 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe çıkarıldı. Aralık ayındaki sınır ise 198,12 metreküpten 259,35 metreküpe yükseltildi.