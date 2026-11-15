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Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek

Doğal gaz kademe sisteminde yapılan düzenlemeyle kasım ve aralık ayı limitleri artırıldı. Hava sıcaklıklarının soğuk seyretmesi üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ'ın güncellediği yeni tarifeyle desteklenen abone sayısı 20 milyona çıkarılırken, vatandaşın 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödemesi sağlanacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve ekim ayında doğal gazda kademe sınırına takılan konut sayısının beklentilerin üzerinde olması üzerine kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri artırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kademe limitlerini yeniden belirledi. Düzenlemeyle yüksek tüketim nedeniyle destek kapsamından çıkarılacak hane sayısının azaltılması hedeflendi.

Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek - 1

DESTEKLENEN ABONE SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

4 Nisan 2026 itibarıyla geçilen doğal gazda kademe uygulaması, bu kış ilk kez devreye alındı. Kademe ortalamaları, önceki yılların hava koşulları ve tüketilen gaz miktarı dikkate alınarak belirlendi.

Bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması ihtimali üzerine limitler yeniden düzenlendi. Türkiye'deki 21,8 milyon doğal gaz abonesi içerisinde desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıkarıldı. Kademe uygulamasından etkilenecek abone sayısı ise 1,8 milyona düşürüldü.

Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek - 2

EKİM FATURALARIYLA BİRLİKTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Ekim ayı tüketimlerini içeren faturaların bu ay gelmeye başlamasıyla kademe sınırına takılan konut sayısının beklenenin üzerinde olduğu görüldü.

Destek kapsamından çıkan hanelerin faturalarının yükselmesi nedeniyle kasım ve aralık aylarında "kaotik bir durum" oluşabileceği değerlendirmesi yapıldı. BOTAŞ, bunun üzerine kademe limitlerini artırarak daha az sayıda hanenin destek dışında kalmasını hedefledi.

İSTANBUL'DA KASIM SINIRI 136,01 METREKÜPE YÜKSELDİ

İstanbul'da kasım ayı için belirlenen limit 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe çıkarıldı. Aralık ayındaki sınır ise 198,12 metreküpten 259,35 metreküpe yükseltildi.

Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek - 3

Kasım ve aralık aylarında uygulanacak yeni limitler şöyle:

İl Kasım limiti Aralık limiti
İstanbul 136,01 metreküp 259,35 metreküp
Ankara 283,73 metreküp 420 metreküp
İzmir 67,97 metreküp 196,23 metreküp
Ardahan 520,45 metreküp 732,29 metreküp
Diyarbakır 239,16 metreküp 415,54 metreküp
Erzurum 507,05 metreküp 696,94 metreküp
Kars 499,66 metreküp 682,06 metreküp
Sivas 373,42 metreküp 510,74 metreküp
Van 360,50 metreküp 514,50 metreküp

SOĞUK İLLERDE LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Ankara'da önceki kasım ve aralık limitleri sırasıyla 161,63 ve 284,25 metreküptü. Bu değerler Ardahan'da 168,65 ve 266,79; Diyarbakır'da 74,62 ve 256,18; Erzurum'da 190,61 ve 319,60; Kars'ta ise 146,14 ve 251,35 metreküp olarak uygulanıyordu.

Kış aylarını diğer illere göre daha soğuk geçiren illerde kademe limitleri ortalama 300 metreküp artırıldı.

Doğalgazda kademe limitleri artırıldı! 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödenecek - 4

İKİ KADEME İÇİN FARKLI FİYAT UYGULANIYOR

Sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat bulunuyor. Normal tüketime sahip hanelerin yer aldığı Kademe-1'de doğal gazın metreküp fiyatı 10,62 TL, ikinci kademede ise 18 TL olarak uygulanıyor.

Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz, desteklemeli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak belirleniyor.

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenmesiyle faturaya yansıyacak birim tutarlar oluşuyor. Verilen hesaplamaya göre metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de ise 26,73 TL'ye ulaşıyor.

100 METREKÜPTE İKİ KADEME ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Bu birim fiyatlarla 100 metreküplük tüketimin karşılığı Kademe-1'de 1.788 TL, Kademe-2'de ise 2.673 TL oluyor. İki tutar arasındaki fark 885 TL'ye ulaşıyor.

Yuvarlanmış hesapla yaklaşık 1.800 TL ve 2.700 TL olarak ifade edilen bu tutarlar arasında yaklaşık 900 TL fark bulunuyor. Kademe limitlerinin artırılmasıyla daha fazla abonenin desteklenen fiyat kapsamında kalması amaçlanıyor.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, kademeli sistemde tüketim sınırını aşmak istemeyen vatandaşlar için doğal gaz tasarrufu önem taşıyor. Basit uygulamalarla tüketimin yüzde 15-20 azaltılabileceği belirtiliyor.

Kombi ve tesisat bakımının belirli aralıklarla yetkili firmalara yaptırılması öneriliyor. Evdeki sıcak havanın dışarı çıkmasının, dışarıdaki soğuk havanın ise içeri girmesinin önlenmesi gerekiyor.

Camların ısı yalıtımlı seçeneklerle değiştirilmesi, binalara mantolama yapılması ve gündüz güneş alan odalarda perdelerin açık tutulması da tasarruf önerileri arasında yer alıyor.

Celal Kargı
Editör
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