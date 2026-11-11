Türkiye'nin enerji hedefinde dev adım! 1,6 milyar avroluk GES yatırımı için imzalar atıldı
Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yenilenebilir enerji iş birliğinde önemli bir adım atıldı. Sivas ve Karaman'da kurulacak toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri için 8 uluslararası finans kuruluşu destek mektubu imzaladı. Yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilecek projelerin 1,3 milyon haneye elektrik sağlaması hedefleniyor.
Toplam 2 bin megavat kapasiteye sahip iki proje için 8 uluslararası finans kuruluşu desteklerini teyit etti.
8 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUNDAN DESTEK
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha önce mutabakata varılan 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırım paketinin ilk aşamasını oluşturan Sivas ve Taşeli GES projeleri için önemli bir adım atıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Saud'un huzurunda düzenlenen törende 8 kalkınma ve ticari finans kuruluşu destek mektubu imzaladı.
Destek mektubuna imza atan kuruluşlar şöyle:
1. Asya Kalkınma Bankası (ADB)
2. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)
3. Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)
4. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
5. Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
6. İslam Kalkınma Bankası (IsDB)
7. Société Générale
8. Standard Chartered
Söz konusu kuruluşlar, destek mektubuyla iki projenin finansmanının düzenlenmesine yönelik desteklerini teyit etti.
BAKAN BAYRAKTAR: FİNANSMANI SAĞLAMA İMZALARINI ATTIK
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine dikkat çekti.
Türkiye'nin 2040 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde 175 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, "Bunun için her yıl bizim ilave 9 bin megavata yakın yeni kapasiteyi hayata geçirmemiz lazım." dedi.
Yeni kapasite oluşturmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları düzenlediklerini ifade eden Bayraktar, son 2,5 yılda 6 bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Bayraktar, "Bunun yanı sıra hükümetlerarası anlaşmalar yoluyla yeni yenilenebilir yatırımları yapacağımızı da ifade etmiştik" dedi.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın ilk aşamasına değinen Bayraktar, "İmzalanan anlaşma, toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 tane uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk." ifadelerini kullandı.
5-6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PAKETİ
Toplam 5 bin megavatlık yatırım paketinin kalan 3 bin megavatlık bölümüne ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, bu kapasitenin güneş ve rüzgar enerjisi projelerinden oluşabileceğini belirtti.
Bayraktar, "3 bin megavatlık bölümün bir kısmı rüzgâr, bir kısmı güneş olabilir. Bunun içerisine aynı zamanda depolamayı da katmayı hedefliyoruz. Örneğin Karaman'dan İstanbul'a kadar veya batıya kadar elektriği taşıyacak yüksek gerilim elektrik hatlarını da ilave ettiğinizde bu 5-6 milyar dolarlık bir paket anlamına geliyor." diye konuştu.
1,6 MİLYAR AVROLUK YATIRIM: HEDEF 2029
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman'ın Taşeli bölgesinde kurulacak güneş enerjisi santrallerinin her biri 1000 megavat kapasiteye sahip olacak.
Toplam 2 bin megavatlık iki santralin yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor.
Projeleri üstlenen ACWA Power, her iki santralin de 2029 yılında faaliyete geçmesini hedefliyor.
1,3 MİLYON HANEYE ELEKTRİK SAĞLANACAK
Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlaması beklenen projelerin, işletmeye alındığında 1,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.
Santraller sayesinde yılda yaklaşık 1,65 milyon ton karbondioksit emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.
TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTE
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3 Şubat'ta imzalanan hükümetlerarası anlaşma, toplam 5 bin megavat kurulu güce sahip güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor.
Anlaşmanın ilk aşamasında Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megavat kapasiteli iki güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor.
Bu kapsamda hazırlanan ve TBMM'de kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.