Türkiye'nin enerji hedefinde dev adım! 1,6 milyar avroluk GES yatırımı için imzalar atıldı

8 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUNDAN DESTEK Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha önce mutabakata varılan 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırım paketinin ilk aşamasını oluşturan Sivas ve Taşeli GES projeleri için önemli bir adım atıldı.

Toplam 2 bin megavat kapasiteye sahip iki proje için 8 uluslararası finans kuruluşu desteklerini teyit etti.

Türkiye'nin 2040 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde 175 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, "Bunun için her yıl bizim ilave 9 bin megavata yakın yeni kapasiteyi hayata geçirmemiz lazım." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Saud'un huzurunda düzenlenen törende 8 kalkınma ve ticari finans kuruluşu destek mektubu imzaladı.

Bayraktar, "Bunun yanı sıra hükümetlerarası anlaşmalar yoluyla yeni yenilenebilir yatırımları yapacağımızı da ifade etmiştik" dedi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın ilk aşamasına değinen Bayraktar, "İmzalanan anlaşma, toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 tane uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk." ifadelerini kullandı.

5-6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PAKETİ

Toplam 5 bin megavatlık yatırım paketinin kalan 3 bin megavatlık bölümüne ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, bu kapasitenin güneş ve rüzgar enerjisi projelerinden oluşabileceğini belirtti.

Bayraktar, "3 bin megavatlık bölümün bir kısmı rüzgâr, bir kısmı güneş olabilir. Bunun içerisine aynı zamanda depolamayı da katmayı hedefliyoruz. Örneğin Karaman'dan İstanbul'a kadar veya batıya kadar elektriği taşıyacak yüksek gerilim elektrik hatlarını da ilave ettiğinizde bu 5-6 milyar dolarlık bir paket anlamına geliyor." diye konuştu.

1,6 MİLYAR AVROLUK YATIRIM: HEDEF 2029

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman'ın Taşeli bölgesinde kurulacak güneş enerjisi santrallerinin her biri 1000 megavat kapasiteye sahip olacak.

Toplam 2 bin megavatlık iki santralin yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projeleri üstlenen ACWA Power, her iki santralin de 2029 yılında faaliyete geçmesini hedefliyor.

1,3 MİLYON HANEYE ELEKTRİK SAĞLANACAK

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlaması beklenen projelerin, işletmeye alındığında 1,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

Santraller sayesinde yılda yaklaşık 1,65 milyon ton karbondioksit emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTE

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3 Şubat'ta imzalanan hükümetlerarası anlaşma, toplam 5 bin megavat kurulu güce sahip güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megavat kapasiteli iki güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanan ve TBMM'de kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.