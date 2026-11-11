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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istediğini bildirdi.

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

#BDDK #Şahap Kavcıoğlu
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