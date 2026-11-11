Piyasaları yakından ilgilendiriyor: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım Perşembe günü açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da İstanbul'da düzenlenecek toplantıda enflasyon tahminlerini paylaşacak. Daha önce yüzde 28'e yükseltilen 2026 yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının son Enflasyon Raporu'nu açıklamaya hazırlanıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin güncel değerlendirmeler paylaşılacak. Daha önce yüzde 28'e yükseltilen tahminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON RAPORU YARIN AÇIKLANACAK
TCMB'den yapılan duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28'E YÜKSELTİLMİŞTİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükselttiklerini açıklamıştı.
Karahan, gelecek yıllara ilişkin beklentilerini de paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz."
YENİ ENFLASYON TAHMİNİ NE OLACAK?
Yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu tahmininin korunup korunmayacağı merak ediliyor. Toplantıda 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon öngörülerinde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği de takip edilecek.
Başkan Fatih Karahan'ın açıklamaları, enflasyonla mücadele süreci ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler açısından önem taşıyor.
Merkez Bankası'nın güncel tahminleri, yarın saat 10.30'da başlayacak toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.