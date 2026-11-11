Petrol fiyatlarında üst üste 4. revizyon! EIA'nın yeni raporunda 2027 tahmini dikkat çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatı tahminlerini üst üste dördüncü kez yükseltti. Kurum, buna rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olacağı beklentisini korudu.

Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel petrol piyasalarında fiyat beklentilerini değiştirmeye devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol stoklarındaki azalma ve taşımacılıkta yaşanan sorunlar nedeniyle fiyat tahminlerini üst üste dördüncü ayda da yukarı yönlü revize etti. Kurumun kasım ayına ilişkin raporunda, Brent petrolün son yılların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 2026 ve 2027 yıllarına yönelik yeni fiyat beklentileri açıklandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini üst üste dördüncü kez yukarı yönlü revize etti.

BRENT PETROL TEMMUZ 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

EIA'nın kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı ekimde ortalama 124 dolar oldu. Bu rakam, eylül ayı ortalamasının 10 dolar üzerinde gerçekleşti.

Böylece Brent petrolün fiyatı, enflasyondan arındırılmış verilere göre Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Rapora göre, küresel petrol stoklarındaki düşüşün yanı sıra Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine yönelik saldırılar, deniz taşımacılığı kapasitesindeki kısıtlamalar ve artan nakliye maliyetleri petrol arzını daraltarak fiyatların yükselmesine neden oldu.

Bu gelişmeler doğrultusunda Brent petrolün spot fiyatının yılın geri kalanında varil başına 100 dolar civarında seyretmesi bekleniyor.

PETROL FİYATI TAHMİNLERİ DÖRDÜNCÜ KEZ YÜKSELTİLDİ

EIA, Brent petrolün 2026 yılı için ortalama varil fiyatı tahminini önceki raporda yer alan 96,32 dolardan 97,44 dolara yükseltti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı tahmini de 88,21 dolardan 88,29 dolara çıkarıldı.

Kurum, 2027 yılına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini de önceki rapora göre yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, Brent petrolün gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahmini 83,74 dolardan 85,78 dolara, WTI petrolün ortalama varil fiyatı tahmini ise 79,74 dolardan 80,54 dolara yükseltildi.

Böylece EIA, petrol fiyatı tahminlerini üst üste dördüncü kez yukarı yönlü revize etmiş oldu.

2027'DE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

EIA, fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncellemesine rağmen 2027 yılında petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olacağı beklentisini koruyor.

Küresel petrol stoklarının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,2 milyon varil azaldığı, yılın son çeyreğinde ise yeniden artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol stoklarının 2027'nin ilk yarısında günlük ortalama 3,5 milyon varil artması bekleniyor. Bu artışın, Brent petrolün varil fiyatını yılın ikinci çeyreğinde 90 doların altına çekebileceği öngörülüyor.

İran dışındaki Orta Doğu ülkelerinde petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreği sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelerine dönmesi bekleniyor.

Çatışmalar nedeniyle azalan küresel petrol stoklarının gelecek yıl yeniden artmasıyla Brent petrolün spot fiyatının kademeli olarak gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda Brent petrolün varil fiyatının 2027'nin son çeyreğinde ortalama 77 dolara düşmesi bekleniyor.

Kurum, Brent petrolün 2027 yılında düşüş eğiliminde olacağına yönelik beklentisini korudu.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Küresel petrol üretiminin, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin etkisiyle 2026 yılında azalmasının ardından 2027'de güçlü şekilde toparlanması bekleniyor.

EIA, küresel ham petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 4,6 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 6,7 milyon varil artacağını öngörüyor.

Küresel petrol ve diğer sıvı yakıt üretiminin 2026 yılında günlük ortalama 101 milyon 690 bin varil, 2027'de ise 108 milyon 400 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Orta Doğu'dan petrol ihracatında alternatif güzergâhların kullanılmasıyla bölgedeki üretim kesintilerinin gelecek yıl kademeli olarak azalması bekleniyor.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENTİSİ

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2026 yılında 13 milyon 860 bin varil, 2027'de ise 14 milyon 300 bin varile yükselerek rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

EIA verileri, Orta Doğu'da çatışmalar nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının azalmasıyla bölgedeki ham petrol üretiminin de kademeli olarak toparlandığına işaret ediyor.

Buna göre, çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayısta günlük 10,9 milyon varille en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ekimde günlük ortalama 2,5 milyon varile geriledi.