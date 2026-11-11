Resmi Gazete'de yayımlandı! İki şirketin faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki elektronik para kuruluşu hakkında faaliyet izni iptali kararı aldı. 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izinleri iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'yi kapsayan kararlar, 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKİ ŞİRKETİN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermeleri için verilen izinler, ilgili kanun hükümleri uyarınca iptal edildi.

Böylece iki şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına yönelik izinleri, TCMB tarafından alınan kararlarla iptal edilmiş oldu.