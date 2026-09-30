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Emlak Katılım’dan devir açıklaması: Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emlak Katılım’dan devir açıklaması: Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ’nin pay devir işlemleri için Rekabet Kurumu’na gerekli izin başvurusunun yapıldığını açıkladı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankaya devrine ilişkin süreç kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun gerçekleştirildiği belirtildi.

REKABET KURUMU'NA İZİN BAŞVURUSU YAPILDI

Emlak Katılım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."

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