Tüketici sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla 2027'de 5 bin 100 parti ürünün denetlenmesi hedefleniyor. Denetimler için 1 milyar 464 milyon 615 bin liralık kaynak ayrılırken, ürünlerin kimyasal içeriği, fiziksel özellikleri ve etiket bilgileri incelenecek. Güvensiz bulunan ürünler kamuoyuna duyurulacak.

Türkiye'de tüketicilere yönelik ürünlerin güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam ediliyor. Riskli sektörlere ve ürünlere odaklanılan bu denetimlerde Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu ulusal düzenlemeler doğrultusunda ürünlerin kimyasal içerikleri, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiket bilgileri inceleniyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için gelecek yılın bütçesinden 1 milyar 464 milyon 615 bin liralık kaynak ayrıldı. GÜVENSİZ ÜRÜNLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Ürünlerin mevzuata uygun şekilde piyasaya arzı için Bakanlığın gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde oluşturulan "güvenli ürün danışma ofisleri" ile firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek veriliyor. Piyasaya arz edilen tüketici ürünlerinde risklerin ve güvensizliğin en aza indirilmesi için denetimlerin imalatçı ve ithalatçı odaklı yürütülmesi hedefleniyor. Ürün güvenliği mevzuatına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iktisadi işletmecilere yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi de planlanıyor. AB mevzuatı da dikkate alınarak gerekli durumlarda güncelleme çalışmaları ile denetim personelinin yetkinliğinin artırılması için rehberlik ve eğitim çalışmaları yapılması hedefleniyor. TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER ÖNEM KAZANIYOR Öte yandan ihracata konu ürünlerin pazar ülkelerine girişinde uyması gereken standartların, teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirmelerinin önemi giderek artıyor. Bu doğrultuda ülke ticaretinde teknik engel oluşturan düzenlemelerin Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi toplantılarında gündeme getirilmesine ve ticari diplomasi faaliyetlerine devam edilmesi amaçlanıyor.