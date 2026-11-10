Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle peynir üretiminde kullanılabilecek bileşenlere sınırlama getirilirken etiketlerde “köy peyniri”, “geleneksel peynir” ve “doğal peynir” gibi ifadelerin kullanımına izin verilmeyecek. İşletmelerin yeni kurallara uyum sağlaması için son tarih ise 30 Nisan 2027 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğle peynirlerin üretiminden etiketlenmesine, muhafazasından piyasaya arzına kadar birçok alanda kurallar yeniden düzenlendi. 2015 tarihli önceki tebliğ ise yürürlükten kaldırıldı. Düzenlemeye göre peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinlerin, nişasta ve nişasta bazlı ürünlerin, jelatinin, soya ürünlerinin ve süt yağı dışındaki hayvansal ya da bitkisel yağların kullanılması yasaklandı. Ancak çeşnili taze peynirlerde, stabilizör amacıyla teknolojinin izin verdiği miktarda nişasta kullanılabilecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) PEYNİRLERDE 4 AY OLGUNLAŞTIRMA ŞARTI Çiğ sütten veya termizasyon uygulanmış sütten üretilen, telemesi haşlanmamış peynirlerin en az 4 ay olgunlaştırılmadan piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek. Olgunlaştırılmadan satışa sunulacak peynirlerde ise çiğ sütün en az pastörizasyon normlarında ısıl işlemden geçirilmesi gerekecek. ETİKETLERDE "KÖY" VE "DOĞAL" İFADELERİ KULLANILAMAYACAK Yeni tebliğle peynir etiketlerine ilişkin hükümler de değişti. Ürünlerin yağlılık sınıfı ve olgunlaşma durumu, etiketlerde ürün adıyla birlikte belirtilecek. Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerde üretim tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacak. Ayrıca olgunlaştırma süresinin de etikette yer alması zorunlu olacak. Etiketlerde "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir" ve "çiftlik peyniri" gibi nitelemeler kullanılamayacak. Farklı hayvan türlerinden elde edilen sütlerin karıştırılmasıyla üretilen peynirlerde ise kullanılan süt türleri, miktarlarına göre çoktan aza doğru sıralanarak belirtilecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ÇEŞNİ ORANLARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6'yı, çeşnili taze peynirlerde ise yüzde 15'i aşamayacak. Şeker kullanılan çeşnili taze peynirlerin etiketinde ilave şeker oranının da belirtilmesi gerekecek. En az 120 gün süreyle olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde "eski" ibaresi kullanılabilecek. Prosesinde pastörizasyona eşdeğer ısıl işlem bulunmayan çiğ sütten veya termizasyon uygulanmış sütlerden üretilen, telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde ise "çiğ sütten üretilmiştir" ifadesi yer alacak. Bu ibare, ürün adıyla aynı yüzde ve en az 3 milimetre punto büyüklüğünde yazılacak. Tebliğ kapsamındaki ürünlerde "sürülebilir", "ultrafiltrasyon", "üçgen" ve "tost, pizza yapımında kullanılabilir" gibi ifadeler de belirli şartlarla kullanılabilecek. Bu ifadeler tek başına ürün adı olarak kullanılamayacak, ürün adı algısı oluşturamayacak ve ürün adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılamayacak.