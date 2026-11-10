Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29,29

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,29 yükseldi.

Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,14 artarken işçilik endeksi yüzde 0,32 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksinde yüzde 29,12, işçilik endeksinde ise yüzde 29,59 artış görüldü.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 35,66'YA ULAŞTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 35,66 artış gösterdi.

Söz konusu yapılarda malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,07 yükseldi. İşçilik endeksinde ise aylık yüzde 0,11, yıllık yüzde 30,74 artış kaydedildi.