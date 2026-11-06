Berat Albayrak döneminde düğmesine basılmıştı! Fahiş fiyatlara neşter vuracak 'Hal Yasası' Meclis'e sunuldu
Vatandaşların merakla beklediği ve fahiş fiyat artışlarına karşı köklü çözüm olması hedeflenen Hal Yasası teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde "Bu sistem kurulmalı" diyerek kararlılıkla işaret ettiği tarihi düzenleme ile tarladan sofraya uzanan fırsatçı komisyoncu zinciri kırılacak, kurallara uymayanlara hapis ve ağır idari para cezaları kesilecek.
Vatandaşların yıllardır çözüm üretilmesini beklediği hal yasasıyla ilgili kanun taslağının Meclis'e sunulmasıyla birlikte, gıda piyasasında yeni bir dönem başlıyor.
Hazırlanan yasal düzenleme ile kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, piyasa kurallarına ve mevzuata uymayan fırsatçılara hapis ve idari para cezalarının getirilmesi amaçlanıyor. Kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi kayıplarının tamamen sonlandırılmasına yönelik kritik maddelerin yer aldığı taslak kapsamında; yerli ürünleri raflarına taşıyan marketlere vergisel teşvikler sunulması ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması planlanıyor.
ARACILAR VE KOMİSYONCULAR DEVREDEN ÇIKIYOR
Yeni düzenleme ile birlikte hallerde dijital takip sistemleri güçlendirilecek, ürün bildirim, satış ve denetim süreçleri çok daha şeffaf ve hızlı bir yapıya kavuşturulacak. Market raflarının büyük bir bölümünde yerli ürün bulundurma zorunluluğu getirilirken, hallerin stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki yasal sorumlulukları artırılacak. Üretici ile tüketici arasına giren komisyoncular tamamen devre dışı bırakılarak spekülatif ve kural dışı fiyat tırmanışlarının engellenmesi sağlanacak. Böylece üreticilerin yetiştirdiği ürünleri doğrudan marketlere, tüketiciye ve çevrimiçi satış kanallarına aracısız olarak ulaştırmasının önü açılacak.