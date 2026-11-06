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Berat Albayrak döneminde düğmesine basılmıştı! Fahiş fiyatlara neşter vuracak 'Hal Yasası' Meclis'e sunuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Berat Albayrak döneminde düğmesine basılmıştı! Fahiş fiyatlara neşter vuracak 'Hal Yasası' Meclis'e sunuldu

Vatandaşların merakla beklediği ve fahiş fiyat artışlarına karşı köklü çözüm olması hedeflenen Hal Yasası teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde "Bu sistem kurulmalı" diyerek kararlılıkla işaret ettiği tarihi düzenleme ile tarladan sofraya uzanan fırsatçı komisyoncu zinciri kırılacak, kurallara uymayanlara hapis ve ağır idari para cezaları kesilecek.

Vatandaşların yıllardır çözüm üretilmesini beklediği hal yasasıyla ilgili kanun taslağının Meclis'e sunulmasıyla birlikte, gıda piyasasında yeni bir dönem başlıyor.

Hal Yasası Meclis'e sunuldu (Foto: AA) Hal Yasası Meclis'e sunuldu (Foto: AA)

Hazırlanan yasal düzenleme ile kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, piyasa kurallarına ve mevzuata uymayan fırsatçılara hapis ve idari para cezalarının getirilmesi amaçlanıyor. Kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi kayıplarının tamamen sonlandırılmasına yönelik kritik maddelerin yer aldığı taslak kapsamında; yerli ürünleri raflarına taşıyan marketlere vergisel teşvikler sunulması ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması planlanıyor.

(Foto: AA) (Foto: AA)

ARACILAR VE KOMİSYONCULAR DEVREDEN ÇIKIYOR
Yeni düzenleme ile birlikte hallerde dijital takip sistemleri güçlendirilecek, ürün bildirim, satış ve denetim süreçleri çok daha şeffaf ve hızlı bir yapıya kavuşturulacak. Market raflarının büyük bir bölümünde yerli ürün bulundurma zorunluluğu getirilirken, hallerin stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki yasal sorumlulukları artırılacak. Üretici ile tüketici arasına giren komisyoncular tamamen devre dışı bırakılarak spekülatif ve kural dışı fiyat tırmanışlarının engellenmesi sağlanacak. Böylece üreticilerin yetiştirdiği ürünleri doğrudan marketlere, tüketiciye ve çevrimiçi satış kanallarına aracısız olarak ulaştırmasının önü açılacak.

Berat Albayrak ʺbu sistem kurulmalıʺ diyerek gündeme getirmişti (Foto: Ahaber.com.tr) Berat Albayrak ʺbu sistem kurulmalıʺ diyerek gündeme getirmişti (Foto: Ahaber.com.tr)

BERAT ALBAYRAK YILLAR ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ
Gıda enflasyonunu kalıcı olarak düşürecek bu tarihi adımı, Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında kararlılıkla gündeme taşımıştı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

O dönem konunun hayati önemini vurgulayan Berat Albayrak, "Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." ifadelerini kullanmıştı.


BAKAN YUMAKLI DUYURDU: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Meclis sürecine giren yasa tasarısının detaylarına ve yürütülen hazırlıklara ilişkin gazetecilere kritik açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hal yasasına ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak biz de vardık. Gıda komitesinde zaten bunların hepsi konuşuldu. Üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin hallerde, pazarlarda daha fazla yer alması, hatta üretici birliklerinin hallerin dışında ürün satış noktaları oluşturabilmesi gibi konular. Şu anda AK Parti grubunda en son çalışmalarını tamamladılar. Sanıyorum komisyona gelecek. Daha farklı konular da var. Örneğin büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aradaki aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak. Hep birlikte son halini görmüş olacağız. Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirsiniz o aradaki maliyetleri azaltmış olacaksınız. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken." sözleriyle aktardı.

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