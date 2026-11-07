Ehliyet alacakları yeni yılda yüksek maliyet bekliyor: Kurs ücretlerinde yüzde 50'ye varan artış gündemde
İstanbul trafiğinde güvenli sürüş için büyük bir öneme sahip olan ehliyet kurslarında hem yeni yönetmelikle kurallar baştan aşağı değişiyor hem de yeni yılla birlikte maliyet artışları kapıya dayanıyor. Direksiyon eğitim sürelerinin uzatılması, serbest güzergah uygulamasının devreye girmesi ve kurumların kira, yakıt ile araç bakım gibi giderlerinin tırmanışa geçmesiyle birlikte ehliyet alma maliyetinin 50 bin liraya yaklaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeleri, sınav sistemindeki köklü değişiklikleri ve sürücü kurslarındaki son durumu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a aktaran Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, ehliyet alacak adayları yakından ilgilendiren kritik detayları canlı yayında paylaştı.
İstanbul trafiğinin özellikle yoğun saatlerde ciddi bir beceri ve öngörü istediğini belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, ehliyet kurslarının eğitim sürecinin doğrudan trafiğe yansıdığını ifade ederek sürecin işleyişini sordu. Ehliyet alma sürecinin detaylarını paylaşan Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, "Öğrencilerimiz kayıt olma sürecinde bize Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu gerekli evrakları hazırlayarak kurumlarımıza başvuruyorlar ve yaklaşık 2,5 aylık bir eğitim süreci oluyor, teorik ve direksiyon eğitimi olmak üzere. Bu eğitimler sürecinde sınavdan başarılı olanları mezun etmiş oluruz, ehliyetlerine kavuşuyorlar" sözleriyle aktardı.
Eğitim saatlerinin dağılımına da değinen Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, "34 saat civarında teorik eğitim alıyorlar. Trafik, araç tekniği ve ilk yardım eğitimi alıyorlar. Bunun haricinde de simülatör, araç tanıtımı ve 12 derste akan trafikte direksiyon eğitimi alıyor öğrencilerimiz. Bu eğitimin sonucunda da sınavına giriyorlar" ifadelerini kullandı.
EZBER BOZAN YENİ DÖNEM: SERBEST GÜZERGAH VE 20 SAAT DİREKSİYON
Vural'ın, önümüzdeki yıl için 12 saatlik akan trafik eğitiminin 20 saate çıkması yönündeki beklentiyi ve yeni yönetmeliği hatırlatması üzerine Çabuş, "Yeni çıkacak yönetmelikle direksiyon eğitiminin yaklaşık 20 saate çıkması bekleniyor. Çünkü serbest güzergah dönemi başlayacak. Öğrenci birazcık daha ezberin dışına çıkacak. Bu ne demek? Daha önce dönüş alacağı yerler, park yerleri belliydi ama artık serbest bir güzergahta farklı yönlere de gidebilecek öğrenci. Bunun sınavı da biraz daha zor olacağı için, sınav süresi de yaklaşık bir saate çıkacak. Otomatikman direksiyon eğitimleri yükseldiği için de ona bağlı olarak da fiyatlarda bir artış söz konusu, bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
KURSLARIN MALİYET KALEMLERİ KATLANIYOR
Artan maliyetlerin arka planına dair konuşan Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Çabuş, "En önemlisi sürücü kurslarının, kurumların kira giderleri çok yüksek. Özellikle sene sonuna gelindiği zaman kira artışları hepimizin bildiği gibi her yerde artış olduğu gibi sürücü kursu kurum binalarında da oluyor. Yakıt maliyetleri, araç sigorta poliçeleri, kasko giderleri, otopark, yıkama ücretleri derken özellikle araç bakım masrafları da çok fazla artıyor. Çünkü bizim öğrencilerimiz trafikte düşük devirlerde, ani duruş kalkışlar yapan, sürekli aniden hızlanan, aniden yavaşlayan, aslında biraz daha yıpranan araçlar oluyor bizim araçlarımız. Aynı şekilde 12 yıl süre sonunda da bu araçları yenilememiz gerekiyor bizim; özellikle otomobil ve motosikletlerimizi. Bunlar da hepsi bir maliyet oluyor tabii sürücü kurslarına" dedi.
TRAFİKTEKİ DİĞER SÜRÜCÜLER DE MASRAFI ARTIRIYOR
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın, trafikteki ehliyetli sürücülerin de aday araçlarına hasar verip vermediği yönündeki sorusu üzerine Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, "Kesinlikle. Biz çünkü eğitim verirken öğrencilerimize, tabii ki bizim de bir kaza yapma ihtimalimiz var ama trafikteki başka ehliyetli sürücülerin de bize çok, çoğu kez arkadan çarptığını, sollama yaparken bizi sıkıştırdığını ve bizden kaynaklanan bir kaza zannedersek eğitim güzergahımıza baktığımızda bizden daha fazla sivil araçların kaza yaptığını görebiliyoruz. Çünkü biz yan tarafta bir şekilde emniyeti alıyoruz. Diğer sürücülerin de aracımıza çarpması barizen maliyetler de doğurabiliyor" açıklamasında bulundu.
YENİ YILDA YÜZDE 50'YE VARAN ARTIŞ KAPIDA
Yeni yıl öncesindeki güncel fiyatlamalara ve beklenen artış oranına dikkat çeken Serkan Çabuş, "Yeni yıla girmeden önce yaklaşık %30'la %50 arasında bir fiyat artışı öngörülüyor şimdilik. Tabii bu aralık ayında belli olacak, ocak ayında da ilan edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.