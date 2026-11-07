İstanbul trafiğinin özellikle yoğun saatlerde ciddi bir beceri ve öngörü istediğini belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, ehliyet kurslarının eğitim sürecinin doğrudan trafiğe yansıdığını ifade ederek sürecin işleyişini sordu. Ehliyet alma sürecinin detaylarını paylaşan Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, "Öğrencilerimiz kayıt olma sürecinde bize Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu gerekli evrakları hazırlayarak kurumlarımıza başvuruyorlar ve yaklaşık 2,5 aylık bir eğitim süreci oluyor, teorik ve direksiyon eğitimi olmak üzere. Bu eğitimler sürecinde sınavdan başarılı olanları mezun etmiş oluruz, ehliyetlerine kavuşuyorlar" sözleriyle aktardı.

Eğitim saatlerinin dağılımına da değinen Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, "34 saat civarında teorik eğitim alıyorlar. Trafik, araç tekniği ve ilk yardım eğitimi alıyorlar. Bunun haricinde de simülatör, araç tanıtımı ve 12 derste akan trafikte direksiyon eğitimi alıyor öğrencilerimiz. Bu eğitimin sonucunda da sınavına giriyorlar" ifadelerini kullandı.

EZBER BOZAN YENİ DÖNEM: SERBEST GÜZERGAH VE 20 SAAT DİREKSİYON

Vural'ın, önümüzdeki yıl için 12 saatlik akan trafik eğitiminin 20 saate çıkması yönündeki beklentiyi ve yeni yönetmeliği hatırlatması üzerine Çabuş, "Yeni çıkacak yönetmelikle direksiyon eğitiminin yaklaşık 20 saate çıkması bekleniyor. Çünkü serbest güzergah dönemi başlayacak. Öğrenci birazcık daha ezberin dışına çıkacak. Bu ne demek? Daha önce dönüş alacağı yerler, park yerleri belliydi ama artık serbest bir güzergahta farklı yönlere de gidebilecek öğrenci. Bunun sınavı da biraz daha zor olacağı için, sınav süresi de yaklaşık bir saate çıkacak. Otomatikman direksiyon eğitimleri yükseldiği için de ona bağlı olarak da fiyatlarda bir artış söz konusu, bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.