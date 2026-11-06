Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışındaki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediğini açıkladı. Somali'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirten Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Pakistan açıklarına doğru yola çıktığını bildirdi. Türkiye'nin yeni enerji sahalarına yönelik çalışmalarında ekonomik ve jeolojik koşulların belirleyici olacağını vurgulayan Bayraktar, Suriye, Irak ve Lübnan'ın deniz sahalarının da ileride gündeme gelebileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde uluslararası basın kuruluşları ve yabancı dilde yayın yapan medya organlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin "Milli Enerji 2040" vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, elektrifikasyon odaklı bir dönüşüm hedeflediklerini belirtti. 2040 yılında mevcut politikalarla günlük 1,2 milyon varile ulaşması beklenen ham petrol ihtiyacını yaklaşık 720 bin varile düşürmeyi amaçladıklarını kaydeden Bayraktar, doğal gaz tüketimini de öngörülen 77 milyar metreküp yerine 57 milyar metreküp seviyesinde tutmayı hedeflediklerini ifade etti. Petrol ve doğal gazda günlük 1,7 milyon varil eş değeri ihtiyacın devam edeceğini belirten Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki faaliyetlerini artıracağını, Gabar ve Güneydoğu Anadolu'da arama çalışmalarının süreceğini söyledi. ORUÇ REİS PAKİSTAN AÇIKLARINA GİDİYOR TPAO'nun uluslararası petrol şirketleriyle çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Bayraktar, şirketin yurt dışındaki faaliyetlerini ortaklıklar, birleşme ve satın almalar yoluyla büyütmeyi planladıklarını dile getirdi. Somali açıklarında sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirten Bayraktar, Pakistan'a yönelik faaliyetlerin de bulunduğunu kaydederek, "Oruç Reis sismik gemimiz şu anda Pakistan açıklarına doğru yolda." dedi. Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasının iki ülkeye de yeni çalışma alanları sağladığını aktaran Bayraktar, arama faaliyetlerinde ekonomik gerekçelerin esas alındığını vurguladı. Türkiye'nin enerji ihtiyacına dikkati çeken Bayraktar, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Somali ve Pakistan'ın yanı sıra ilerleyen dönemde Suriye, Irak veya Lübnan'ın deniz sahalarında da faaliyet gösterilebileceğini belirtti. Yeni sahalara ilişkin kararların ekonomik ve jeolojik koşullara göre verileceğini ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) KERKÜK-BANYAS HATTINA DESTEK MESAJI Irak ile Suriye arasındaki Kerkük-Banyas Petrol Boru Hattı'nın yeniden devreye alınması ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Bayraktar, enerji ve madenciliğin bölgesel barış ve refah için kullanılabileceğini söyledi. Suriye'nin büyük miktarda yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, Kerkük-Banyas hattını Türkiye açısından bir tehdit olarak görmediklerini ifade etti. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın hiçbir zaman tam kapasiteyle kullanılamadığını hatırlatan Bayraktar, hattın Basra'ya kadar uzatılmasını uzun süredir Irak'a önerdiklerini söyledi. Türkiye güzergahının günlük 1,5 milyon varillik kapasitesinin 2,5 milyon varile çıkarılmasını önerdiklerini belirten Bayraktar, Suriye güzergahının da günlük 1 ila 1,5 milyon varil kapasiteye ulaşabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin maliyet, güvenlik ve istikrar açısından avantajlı bir güzergah sunduğunu kaydeden Bayraktar, alternatif işbirliklerine açık olduklarını vurguladı. 500 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ YATIRIMI "Milli Enerji 2040" vizyonu kapsamında yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Bayraktar, bu tutarın yaklaşık 200 milyar dolarlık bölümünün kamuya ait enerji ve madencilik şirketleri aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Şirketlerin sukuk veya geleneksel ticari borçlanma yoluyla finansman arayışında Körfez'deki ve Batılı finans kuruluşlarından ilgi gördüğünü aktaran Bayraktar, nükleer enerji yatırımlarının finansmanında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşlarla yakın işbirliği yürütüldüğünü söyledi.