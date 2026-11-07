Ons altında 4.400 dolar beklentisi yatırımcıların gündeminde - foto: ahaber.com.tr

ALTINDA YENİ HAFTADA BEKLENTİ NE? YUKARI MI, AŞAĞI MI?

Önümüzdeki hafta ve orta vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam edeceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken kritik bant aralıklarını, "Şu andaki koşullara baktığımız zaman ons altın 3 bin 800 ile 4 bin dolar aralığından kurtuldu. Şimdi 4 bin ile 4 bin 200 dolar aralığında kısa vadede oyalanmasını bekliyoruz. Ardından bir sonraki atakta takip edeceğimiz seviye 4 bin 200 ile 4 bin 400 dolar aralığı olacaktır. Gram altın tarafında da 6 bin 500 ile 7 bin lira aralığında kısa vadeli bir oyalanmanın ardından hedef 7 bin ile 7 bin 500 lira aralığına işaret ediyor. Bu yıl savaş nedeniyle hiç kimsenin kazanamadığı bir manipülasyon piyasası geride kaldı. Değerinin çok altında kalan altın ve gümüşte artık iyimserliğin fiyatlanacağı yukarı yönlü bir seyir bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.