İslam Memiş A Haber'de açıkladı: Gram altında 7 bin 500 TL seviyesi masada! İşte yeni hedefler
ABD seçimlerinin ardından küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın ve döviz fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yeni haftaya ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Gram altında 7.000-7.500 TL, ons altında 4.200-4.400 dolar seviyelerine işaret eden Memiş, dolar kurunun yılı 52 TL seviyesinde tamamlayabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentileri de değerlendirdi.
Piyasalarda ABD seçimlerinin yankıları sürerken, yatırım araçlarında hareketli ve belirsiz bir hafta geride kaldı. Yatırımcıların güvenli limanı altında yaşanan toparlanmayı ve yeni haftadaki kritik beklentileri A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, gram ve ons altında beklenen yeni bant aralıklarını ve kritik rekor seviyeleri tek tek açıkladı.
ABD SEÇİMLERİ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ? PETROLDE YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ
A Haber Muhabiri Kübra Tepeci'nin sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, ABD seçim sonuçlarının piyasalar üzerindeki doğrudan etkisine değinerek, "Geride bıraktığımız hafta piyasalar için ilginç bir hafta oldu. Özellikle Amerika'daki seçimlerin etkisi piyasalarda hissedildi. Petrol fiyatları yüzde 10 civarında değer kaybetti. Demokratlar kazanınca bu sefer bir savaş fiyatlaması değil, bir barış fiyatlaması piyasalarda etkili oldu. Geçen hafta 120 dolar seviyesinde olan petrol, 96 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrolün 100 dolar seviyesinin altına sarkmasıyla küresel piyasalarda bir iyimserlik hâkim oldu ve altın ile gümüş özelinde toparlanma gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Teknoloji hisselerindeki sert satışlara ve piyasadaki belirsizliğe de değinen Memiş, Trump'ın bir gün İran'ı yok etmekten bahsedip ertesi gün anlaşma mesajları vermesinin piyasada temkinli bir hava oluşturduğunu belirtti.
ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE Mİ GEÇTİ? İŞTE HAFTALIK KAPANILAN SEVİYELER
Hafta boyunca altın ve gümüş cephesinde yaşanan toparlanmanın rakamlara yansıdığını belirten İslam Memiş, ons ve gram tarafındaki son durumu, "Geçen hafta ons altın tarafında 3 bin 875 dolar seviyesi vardı. Şu an uluslararası piyasalarda 4 bin 71 dolar seviyesinde ancak hafta içinde 4 bin 160 dolara kadar yükseldiğini gördük. Gram altın tarafında ise 6 bin 542 lira seviyesi görülmüştü; haftayı 6 bin 600 lira seviyesinden tamamladı. Altın tarafında 190 dolar ve 190 lira gibi ciddi bir yükseliş yaşandı. Gümüş tarafında sert düşüşlerin ardından 52 dolar seviyesinden kapanış gerçekleşti ve orada da bir toparlanma görüldü" sözleriyle aktardı.
ALTINDA YENİ HAFTADA BEKLENTİ NE? YUKARI MI, AŞAĞI MI?
Önümüzdeki hafta ve orta vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam edeceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken kritik bant aralıklarını, "Şu andaki koşullara baktığımız zaman ons altın 3 bin 800 ile 4 bin dolar aralığından kurtuldu. Şimdi 4 bin ile 4 bin 200 dolar aralığında kısa vadede oyalanmasını bekliyoruz. Ardından bir sonraki atakta takip edeceğimiz seviye 4 bin 200 ile 4 bin 400 dolar aralığı olacaktır. Gram altın tarafında da 6 bin 500 ile 7 bin lira aralığında kısa vadeli bir oyalanmanın ardından hedef 7 bin ile 7 bin 500 lira aralığına işaret ediyor. Bu yıl savaş nedeniyle hiç kimsenin kazanamadığı bir manipülasyon piyasası geride kaldı. Değerinin çok altında kalan altın ve gümüşte artık iyimserliğin fiyatlanacağı yukarı yönlü bir seyir bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
DÖVİZDE SON DURUM: DOLAR KURU İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Küresel piyasalarda cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin 65 bin beklenirken 165 bin olarak gerçekleştiğini ve gözlerin aralık ayındaki Fed faiz kararına çevrildiğini hatırlatan İslam Memiş, döviz piyasasına ilişkin beklentilerini, "Dolar kuru 50 lira seviyesine yerleşti, muhtemelen yılı 52 lira seviyesinden tamamlarız. Doların güçlü duruşu euro/dolar paritesini baskı altında tutuyor ve parite 1,1140 seviyesinde. Burada 1,1140 ile 1,1340 bandını takip edeceğiz ancak orta ve uzun vadede Avrupa'da ciddi problemler yaşanabileceği için euro tarafındaki yükselişleri teknik olarak bir çıkış fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" cümleleriyle aktardı.