Sığır karkas etinin pazar fiyatının belirlenmesinde kullanılan ağırlık ölçütü değişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı üzerinden belirlenecek. Böylece karkas sığır alım işlemlerinde hesaplama ve ödeme sırasında herhangi bir fire kesintisi uygulanmaması amaçlanıyor.