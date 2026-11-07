Et fiyatlarında hesaplama yöntemi değişti: Sığır karkasının pazar fiyatı artık sıcak ağırlık üzerinden belirlenecek
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sığır karkas etinin pazar fiyatında esas alınan ağırlık ölçütü değişti. Soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı dikkate alınacak. Alım ve ödeme işlemlerinde fire kesintisi uygulanmaması hedefleniyor.
Sığır karkas etinin pazar fiyatının belirlenmesinde kullanılan ağırlık ölçütü değişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı üzerinden belirlenecek. Böylece karkas sığır alım işlemlerinde hesaplama ve ödeme sırasında herhangi bir fire kesintisi uygulanmaması amaçlanıyor.
YETKİLİ GENEL MÜDÜRLÜK DEĞİŞTİ
Yönetmelik kapsamında daha önce Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemler, yeni düzenlemeyle Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
SOĞUTMA SONRASI AĞIRLIK KAYBI HESABA KATILIYORDU
Mevcut uygulamada pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı esas alınıyordu. Teslim edilen ürünlerde soğutma kaynaklı ağırlık kaybı, varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden yeniden düşülüyordu.
Bu uygulama, ürünün ağırlığı konusunda tereddütlere ve mükerrer fire kesintilerine yol açabiliyordu. Yeni düzenlemeyle fiyat hesaplamasında sıcak karkas ağırlığının esas alınması ve alım-ödeme sürecinde fire kesintisi uygulanmaması hedefleniyor.