Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatının 94 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarına indirim geldi. 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 6,08 TL indirim yapıldı.

Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatının yeniden hızlanması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Buna karşın petrol ürünlerinin sevkiyatındaki kısıtlamalar devam ediyor.

Brent petrol ekim ayında son altı ayın en yüksek seviyesini görürken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehditleri piyasadaki gerilimi artırmıştı.

Brent petrol, önceki işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından düşüşünü sürdürdü. ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanması, Orta Doğu'daki savaşın sona ermesine yönelik diplomatik girişimlerin hızlanabileceği beklentisini güçlendirdi.

Petrol piyasalarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Son olarak 3 Kasım gece yarısından itibaren LPG otogaza 9 TL zam yapılırken, benzinin litre fiyatında 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim yapıldı.

6 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

Benzine 6 Kasım'dan itibaren 6,08 TL indirim yapılması öngörülüyor.

Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor.

PETROL PİYASASINDA GÖZLER ORTA DOĞU'DA

BOK Financial Securities Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler, Orta Doğu'dan ham petrol ihracatının artmasının ve Trump'ın İran'a yönelik acil bir saldırı planı olmadığını açıklamasının fiyatları baskıladığını belirtti.

Kissler, Demokratların Kongre'de kontrolü ele almasının ABD'nin askeri harcamalarını sınırlayabileceğini ve savaşın daha erken sona ermesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Gelişmelerin ardından Kuzey Denizi petrol fiyatları yeni dip seviyelere gerilerken Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında da sert düşüş yaşandı.

AKARYAKIT PİYASASINDA ARZ SIKIŞIKLIĞI SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt piyasasındaki arz sıkışıklığı devam ediyor.

ABD'de dizelin de dahil olduğu damıtık petrol ürünleri stokları geçen hafta 100 milyon varilin altına inerek 2003'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ülkedeki ham petrol stokları ise beş haftadır aralıksız düşüş kaydediyor. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları da benzin ve motorin fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları ve döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Rafineriler bu veriler üzerinden baz fiyat oluştururken dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları da nihai pompa fiyatlarına yansıyor.

Bu nedenle akaryakıt fiyatları illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.