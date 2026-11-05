Türk demir yollarına 350 milyon euroluk finansman: 99 yeni nesil makine filoya katılacak
Türkiye'nin demir yolu altyapısında bakım kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin bakım modernizasyonu projesi kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını açıkladı. Projeyle 99 yeni nesil bakım makinesi TCDD filosuna katılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen "TCDD Demir Yolları Bakım Modernizasyonu Projesi" kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını bildirdi.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada AAYB ile imzalanan finansman anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'nin demir yolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, "TCDD Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı. Demir yollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demir yolu altyapısını inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, demir yollarını yalnızca yeni hatlar inşa ederek değil, mevcut altyapının bakımını ve işletme kalitesini en üst seviyeye taşıyarak geleceğe hazırladıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:
"350 milyon euroluk finansman anlaşması, bu hedef doğrultusunda attığımız son derece önemli bir adımdır. TCDD Demir Yolları Bakım Modernizasyonu Projemiz ile bakım makine filomuzu yeniliyor, mevcut makinelerimizin yaş ortalamasını düşürüyor ve kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Böylece daha yüksek verimlilik, daha fazla emniyet ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturacağız."
99 YENİ NESİL MAKİNE GELİYOR
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında TCDD envanterine yeni nesil bakım makineleri kazandırılacağını, bu makinelerin demir yolu hatları, makaslar ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacağını belirterek, "8 makas buraj, 11 sürekli çalışan 32 kazmalı buraj, 7 balast regülatör, 1 ray frezeleme, 1 ray taşlama makinesi, 6 dinamik hat stabilizatörü ile 24 katener bakım ve 41 poz otosu olmak üzere 99 yeni nesil bakım makinesini TCDD filosuna katacağız" dedi.
Uraloğlu, bu yatırımla bakım sürelerini kısaltacaklarını, operasyonel verimliliği artıracaklarını ve demir yolu altyapısının güvenilirliğini en üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.
Makinelerin teminine yönelik ihale hazırlıklarının tamamlandığını ve ihale ilanlarının yayımlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İhalelerimizi aralık ayı içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından 99 makinenin tamamının 48 ay içinde TCDD'ye teslim edilmesini öngörüyoruz. Proje yalnızca makine alımı değil, aynı zamanda kurumsal kapasiteyi de güçlendirecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda demir yollarımızı daha güçlü, daha güvenli ve daha rekabetçi hale getirmek için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 350 milyon euroluk bu finansmanla hayata geçireceğimiz bakım modernizasyonu, demir yolu altyapımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Ülkemizin dört bir yanında demir yolu ulaşımının kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlarda sürdürülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."