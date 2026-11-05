Türk demir yollarına 350 milyon euroluk finansman: 99 yeni nesil makine filoya katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen "TCDD Demir Yolları Bakım Modernizasyonu Projesi" kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını bildirdi.

"350 milyon euroluk finansman anlaşması, bu hedef doğrultusunda attığımız son derece önemli bir adımdır. TCDD Demir Yolları Bakım Modernizasyonu Projemiz ile bakım makine filomuzu yeniliyor, mevcut makinelerimizin yaş ortalamasını düşürüyor ve kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Böylece daha yüksek verimlilik, daha fazla emniyet ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturacağız."

Uraloğlu, demir yollarını yalnızca yeni hatlar inşa ederek değil, mevcut altyapının bakımını ve işletme kalitesini en üst seviyeye taşıyarak geleceğe hazırladıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:

Türkiye'nin demir yolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, "TCDD Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı. Demir yollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demir yolu altyapısını inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada AAYB ile imzalanan finansman anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

Projeyle TCDD filosuna 99 yeni nesil bakım makinesi kazandırılması hedefleniyor.

99 YENİ NESİL MAKİNE GELİYOR

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında TCDD envanterine yeni nesil bakım makineleri kazandırılacağını, bu makinelerin demir yolu hatları, makaslar ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacağını belirterek, "8 makas buraj, 11 sürekli çalışan 32 kazmalı buraj, 7 balast regülatör, 1 ray frezeleme, 1 ray taşlama makinesi, 6 dinamik hat stabilizatörü ile 24 katener bakım ve 41 poz otosu olmak üzere 99 yeni nesil bakım makinesini TCDD filosuna katacağız" dedi.

Uraloğlu, bu yatırımla bakım sürelerini kısaltacaklarını, operasyonel verimliliği artıracaklarını ve demir yolu altyapısının güvenilirliğini en üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.