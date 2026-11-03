Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) en büyük paya sahip hissedarı oluyor.

Türkiye Varlık Fonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim ve küresel bir mobilite ve teknoloji markası oluşturma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen TOGG'un ortaklık yapısında değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında, AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in TOGG'un ortaklık yapısındaki paylarının Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi imzalandı. Kurucu ortaklar arasında karşılıklı mutabakatla yürütülen süreç sonucunda TOGG'un ortaklık yapısı yeniden şekillendi. Yeni ortaklık yapısında Türkiye Varlık Fonu, TOGG'un en büyük paya sahip hissedarı olacak.

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla kuruluşundan bugüne kadar oluşan kurumsal birikimin ve kazanılan yetkinliklerin yeni ortaklık yapısına taşınması yönünde önemli bir adım atıldı.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA SEKTÖR LİDERİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kurucu ortakların katkılarıyla hayata geçirilen TOGG, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli girişimlerinden biri olarak Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümünde önemli bir rol üstlendi. Farklı sektörlerin üretim gücünü, mühendislik yetkinliğini ve kurumsal deneyimini ortak hedef doğrultusunda bir araya getiren TOGG'un gelişimine Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB, yatırımları, bilgi birikimleri ve üstlendikleri rollerle önemli katkılarda bulundu.

Bu süreçte mühendislikten yazılıma, üretimden teknoloji geliştirmeye uzanan farklı alanlarda yeni yetkinlikler kazanılırken nitelikli insan kaynağını ve teknoloji girişimciliğini de kapsayan daha geniş bir ekosistemin gelişimi desteklendi. TOGG, kamu ile özel sektörün Türkiye'nin sanayi ve teknoloji hedefleri doğrultusunda birlikte hareket etmesinin güçlü örneklerinden biri oldu. 2023 yılında 19 bin 583 adet araç satışıyla otomobil pazarına giriş yapan şirket, bu yılın 9 ayında 37 bin 426 satışa ulaştı. Aynı dönemde Türkiye elektrikli otomobil pazarında elde ettiği yüzde 31 payla sektör lideri olan TOGG, Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümündeki konumunu güçlendirdi.

TVF'NİN ADIMI STRATEJİK BİR YATIRIM NİTELİĞİ TAŞIYOR

Türkiye Varlık Fonunun TOGG'un hissedarları arasına katılması, Fonun Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda yurt içindeki yatırımları hayata geçirme hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, teknolojik yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve küresel ölçekte rekabet edebilen markalarının desteklenmesi, TVF'nin uzun vadeli yatırım yaklaşımının temel unsurları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda TOGG'a yapılan yatırım, şirketin büyüme yolculuğuna katkı sağlayan bir ortaklık adımı olmanın yanı sıra Türkiye'nin mobilite ve teknoloji alanındaki uzun vadeli hedeflerini destekleyen stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla TOGG, kuruluşundan bu yana kurucu ortaklarının katkılarıyla oluşturduğu birikimi yeni ortaklık yapısıyla geleceğe taşıyacağı yeni bir döneme girdi. Türkiye Varlık Fonunun hissedarlar arasına katılmasıyla bugüne kadar ortaya konulan çalışmaların üzerine yeni kazanımlar eklenmesine, TOGG'un teknolojik yetkinliklerinin ve rekabet gücünün daha da geliştirilmesine ve markanın yurt içi ve küresel pazarlardaki büyüme yolculuğunun güçlenerek devam etmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü projelerinden olan girişim, kuruluşunda ortaya konulan vizyon ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını yeni ortaklık yapısıyla sürdürecek. Bugüne kadar emeği ve katkısı bulunan tüm paydaşların oluşturduğu güçlü birikim üzerine inşa edilecek yeni dönemde TOGG'un başarılarının artarak devam etmesi ve Türkiye'nin mobilite ve teknoloji alanındaki küresel hedeflerine katkısını daha da ileri taşıması amaçlanıyor.

"ZORLU'NUN SUNDUĞU KATKILARI DAİMA TAKDİRLE HATIRLAYACAĞIZ"

Açıklamada, dün vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya ilişkin, "Türk sanayisinin gelişimine önemli katkılarda bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ahmet Nazif Zorlu'nun, TOGG'un kuruluş ve gelişim sürecine sunduğu değerli katkıları daima takdirle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, Zorlu Holding ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.