ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonundan sonra İsrail'e petrol ödemelerini durduracağını açıklamasının ardından küresel emtia piyasalarında hareketlilik arttı. Brent petrol vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 3'ü aşarken ABD tipi ham petrol (WTI) yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Petrol fiyatları gerilerken altın yeniden yükselişe geçti.

Gün içerisinde 3.900 doların altındaki seviyeleri test eden ons altın, daha sonra toparlanarak 3.960 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 6.370 TL seviyesini aşarak yükselişini sürdürdü.

Öte yandan Al Araby Al Jadeed'in haberine göre Washington ve Tahran'ın, İran'ın nükleer programı ve dondurulmuş varlıkları konusunda karşılıklı tavizler verdiği öne sürüldü.