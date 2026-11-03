Altın fiyatlarında ibre tersine mi dönüyor? Trump'ın açıklaması sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından küresel emtia piyasalarında hareketlilik arttı. Brent petrol vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 3'ü aşarken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gün içinde 3.900 doların altını test eden ons altın 3.960 doların üzerine çıkarken gram altın 6.370 TL'yi aştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonundan sonra İsrail'e petrol ödemelerini durduracağını açıklamasının ardından küresel emtia piyasalarında hareketlilik arttı. Brent petrol vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 3'ü aşarken ABD tipi ham petrol (WTI) yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Petrol fiyatları gerilerken altın yeniden yükselişe geçti.
Gün içerisinde 3.900 doların altındaki seviyeleri test eden ons altın, daha sonra toparlanarak 3.960 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 6.370 TL seviyesini aşarak yükselişini sürdürdü.
Öte yandan Al Araby Al Jadeed'in haberine göre Washington ve Tahran'ın, İran'ın nükleer programı ve dondurulmuş varlıkları konusunda karşılıklı tavizler verdiği öne sürüldü.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI PETROLDE SERT DÜŞÜŞ
ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonundan itibaren İsrail'e petrol ödemelerini durduracağını açıklamasının ardından petrol piyasalarında satış baskısı arttı.
Brent petrol vadeli işlemlerinde düşüş yüzde 3'ü aşarken ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemlerindeki kayıplar da yüzde 3'e yaklaştı.
Orta Doğu'daki gelişmelerin ve bölgeye ilişkin siyasi açıklamaların yakından takip edildiği piyasalarda petrol fiyatlarındaki sert hareketler dikkat çekti.
ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ! ONS FİYATI 3.960 DOLARI AŞTI
Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşılık altının ons fiyatında yukarı yönlü hareket görüldü.
Gün içerisinde 3.900 doların altındaki seviyeleri test eden ons altın, daha sonra toparlanarak 3.960 doların üzerine yükseldi.
Petrol ve altın fiyatlarında aynı gün yaşanan sert hareketler, küresel emtia piyasalarında oynaklığın sürdüğünü gösterdi.
GRAM ALTIN 6.370 TL'Yİ AŞTI! İŞTE SON FİYATLAR
Ons altındaki toparlanmayla birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş görüldü.
Son verilere göre gram altın, yüzde 0,49 değer kazanarak 6.370,72 TL seviyesine çıktı. Önceki kapanışını 6.339,70 TL'den yapan gram altın, gün içerisinde en yüksek 6.379,32 TL'yi, en düşük 6.262,34 TL'yi gördü.
Gram altında son fiyatlar:
- Alış: 6.369,75 TL
- Satış: 6.370,72 TL
- Günlük değişim: Yüzde 0,49
- Önceki kapanış: 6.339,70 TL
- Günün en yüksek seviyesi: 6.379,32 TL
- Günün en düşük seviyesi: 6.262,34 TL
Petrol fiyatlarında düşüş, altın fiyatlarında ise toparlanma yaşanırken küresel emtia piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor.
İŞTE PİYASALARDAKİ GÜNCEL RAKAMLAR