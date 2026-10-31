Hal Yasası, Meclis gündeminde: Kurallara uymayanlara hapis ve para cezası geliyor

Birkaç yasama dönemidir gündemde olan ancak yasalaşamayan Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının hazırladığı yaklaşık 30 maddelik taslak, 9 maddeye indirildi. Yeni düzenlemeyle kayıt dışılığın önlenmesi, aracıların azaltılması ve yerli ürünlerin teşvik edilmesi hedefleniyor. Kurallara uymayanlara ise hapis ve idari para cezası getirilmesi planlanıyor.

Hal Yasası'nın bu dönem Meclis'ten geçirilmesi hedefleniyor. AK Parti Grubu ile ilgili bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştığı düzenlemeye ilişkin 9 maddelik taslak metin için Meclis mesaisi başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, uzun süredir hazırlıkları devam eden yaklaşık 30 maddelik taslak, yapılan çalışmaların ardından 9 maddeye düşürüldü. Düzenlemeyle tarladan sofraya uzanan süreçte ürünlerin daha sıkı denetlenmesi, komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA HAPİS VE PARA CEZASI Yeni yasal düzenlemeyle sebze ve meyve fiyatlarındaki kural dışı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezası getirilmesi planlanıyor. Kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi kaybının azaltılması da düzenlemenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

YERLİ ÜRÜNE VERGİSEL TEŞVİK Taslak kapsamında yerli ürün satan marketlere vergisel teşvikler sağlanması öngörülüyor. Ayrıca tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor. Market raflarında yerli ürünlerin ağırlıklı olarak yer almasını sağlayacak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

HALLERDE DİJİTAL TAKİP GÜÇLENDİRİLECEK Yeni düzenlemeyle hallerde dijital takip sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor. Stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerinde hallerin sorumluluklarının artırılması da planlanan düzenlemeler arasında bulunuyor.