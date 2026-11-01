Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak ayı maaş zammı için geri sayım sürerken, ekonomi yönetiminin masasında iki kritik formül yer alıyor. Enflasyon farkına ilave olarak gündeme gelen seyyanen zam ve refah payı seçenekleri kulisleri hareketlendirdi.

Düzenlemeye ilişkin yasal takvimi ve masadaki formülleri dile getiren A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında hatırlayacak olursanız emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin sene sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de takdiriyle hayata geçirileceğini duyurmuştu. Aslında emeklilere altı ayda bir düzenleme yapılıyor enflasyon oranında. Ancak bu kez emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ekstra bir zam yapılması üzerinde çalışılıyor. Masada farklı formüller olduğunu ifade edelim. İlk seçeneklerden biri tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi. Burada da öne çıkan formül bu; ağırlıklı olarak bunun olabileceği ifade ediliyor. Seyyanen zammın 10 bin lira ya da bütçenin zorlanarak 15 bin lira yapılması üzerinde duruluyor. 10 bin liralık bir seyyanen zam yapılması durumunda yıllık maliyet 2,16 trilyon lira olacak. 15 bin lira seyyanen zam yapılması durumundaysa yıllık maliyet 3,24 trilyon lira olacak. 18 milyon da emeklinin olduğunu düşünelim tabii." sözleriyle bütçe üzerindeki olası maliyet tablosuna dikkat çekti.

REFAH PAYI VE SOSYAL YARDIM FORMÜLÜ

Masadaki ikinci formülün ayrıntılarını ve sosyal destek adımlarını aktaran Hatice Kübra Bal, "Bir diğer seçeneğe bakalım, refah payının verilmesi üzerinde de duruluyor. Yüzde 10 ile 20 arasında refah payı verilmesi değerlendiriliyor. Buna ek olarak hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilerle 65 yaş üzerindeki emekliler için de var olan sosyal yardımların genişletilmesi bekleniyor. İşte iki farklı formül üzerinde duruluyor. Bunlardan biri tüm emeklilere 10 bin lira ya da 15 bin lira seyyanen zam verilmesi, bir diğer formülse refah payının verilmesi. Tabii söz konusu düzenlemenin yeni yılla birlikte Ocak ayı itibarıyla hayata geçirilmesi bekleniyor. Enflasyon farkının yanı sıra emekliler için ekstra bir zam yapılacak." ifadelerini kullandı.