Berat Albayrak vizyonuyla başlayan stratejik hamlede ilk sondaj vuruldu: Magma ısısı elektriğe dönüşüyor
Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunu şekillendiren eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Milli Enerji ve Maden Politikası" stratejik meyvelerini vermeye devam ediyor. Güçlü kurumsal altyapı ve AR-GE vizyonuyla harekete geçen sistem sayesinde, Manisa Salihli'de 3 bin metre derinlikte ilk sondaj vurularak yer kabuğunun altındaki magma ısısı yüzeye taşındı.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası, yerlileştirme ve arz güvenliğini Türkiye'nin enerji stratejisinin merkezine taşıdı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yer kabuğunun ısısından kesintisiz enerji üretmeyi amaçlayan proje de bu politikanın yerli kaynakları değerlendirme ve teknoloji geliştirme hedefleriyle örtüşüyor. MTA ve TÜBİTAK destekli çalışmayla, yerin binlerce metre derinliğindeki ısının yeryüzüne çıkarılması hedefleniyor.
Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda arz güvenliğinin ve kaynak çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, dünyada son 6 yıldır uygulanan yer kabuğu ısısından enerji üretme çalışması Türkiye'de de başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve TÜBİTAK destekli projede, yerin 3 bin ila 5 bin metre derinliğine kuyular açılarak yer kabuğundaki ısı yeryüzüne çıkarılacak.
Projenin geliştiricisi Anadolu İnovasyon'un kurucu ortağı Ahmet Tahir Kalkışım'ın tahminine göre, Türkiye'nin yer kabuğu ısısı potansiyelinin tamamının değerlendirilmesi durumunda elektrik ihtiyacının 4 katına ulaşabilecek üretim yapılabilir. Haberde bu potansiyel, 40 Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne eş değer olarak ifade ediliyor.