Taban maaş uygulaması ile ilgili bir düzenleme olabilir mi?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor. Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.