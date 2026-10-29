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Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından verdiği müjdenin ardından, emeklilerin alım gücünü ve gelir seviyesini yükseltecek yasal düzenleme için kollar sıvandı. Yıl sonuna kadar Meclis'e gelmesi planlanan paketle kök maaşlardan refah payına, taban aylık adaletinden sosyal desteklere kadar birçok başlık yeniden şekilleniyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi. Düzenlemenin sadece rutin enflasyon zammıyla sınırlı kalmayıp, emeklilerin gelirini kalıcı olarak artıracak kapsamlı bir reform paketi olması hedefleniyor.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 2

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, merak edilenleri bugün köşesinde kaleme aldı. İşte detaylar...

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 3

Yapılacak düzenleme ocak artışıyla mı ilgili?

Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada Ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 4

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 5

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 6

23 YILDA 20 ÖNEMLİ DÜZENLEME

Emeklilerin gelirini artırıcı ve sistemin işleyişini kolaylaştırıcı hangi düzenlemeler devreye girdi?

Son 23 yılda emekliler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunların bir kısmı gelir artırıcı bir kısmı da mevcut sorunları ortadan kaldıran düzenlemeler oldu. İşte son 20 önemli düzenleme...

  • 2003 seyyanen zamlar: Düşük aylıklara yönelik ilave artışlar yapıldı.

  • 2006 vergi iadesinin kaldırılması: Fiş toplama yerine aylıklara yüzde 4-5 ek ödeme getirildi.

  • 2006-2008 sosyal güvenlik reformu: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştirildi.

  • 2008 Genel Sağlık Sigortası: Sağlık hizmetlerine erişim yeniden düzenlendi.

  • 2008-2011 Prim borcu yapılandırması: Yapılandırılan Bağ-Kur prim borçlarının banka kredisiyle ödenmesi sağlandı.

  • 2012 İntibak Yasası: Yaklaşık 1,8 milyon emeklinin aylığı artırıldı.

  • 2015-2016 Seyyanen aylık artışları: Özellikle düşük aylıklı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave artışlar sağlandı.

  • 2016 SGDP kararı: Emekli olup kendi işini yapanların aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırıldı.

  • 2017 banka promosyonları: Emeklilerin düzenli banka promosyonu alması yaygınlaştırıldı.

  • 2018 bayram ikramiyesi: Ramazan ve Kurban bayramlarında ödeme başlatıldı.

  • 2019 En düşük emekli aylığı: 1.000 TL'lik asgari ödeme tutarı uygulamaya konuldu.

  • 2020-2023 Taban aylık artışları: En düşük ödeme tutarı aşamalı olarak 7.500 TL'ye çıkarıldı.

  • 2023 EYT yasası: Yaş şartı kaldırılarak şartları sağlayan milyonlarca sigortalının emekli olmasının önü açıldı.

  • 2023 3600 ek gösterge: Kapsamdaki memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri iyileştirildi.

  • 2023 5.000 TL ödeme: Kapsamdaki emeklilere bir defalık ödeme yapıldı.

  • 2024 Emekliler Yılı: Emeklilere yönelik ulaşım, konaklama ve çeşitli indirim anlaşmaları geliştirildi.

  • 2024 ikramiye artışı: Bayram başına 3.000 TL'ye yükseltildi.

  • 2025 ikramiyesi artışı: Bayram başına 4.000 TL'ye yükseltildi.

  • 2025-2026 taban maaş artışları: En düşük ödeme tutarının artırılmasına devam edildi.

  • 2026 En düşük emekli aylığı: Temmuz itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltildi.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 7

Kök maaşlar ile ilgili bir gelişme olabilir mi?

Bilindiği gibi emeklilerin kök maaşları prim ödemelerine göre belirleniyor. Ancak emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluşuyor. Bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınarak kademeli kök maaşlara seyyanen artışlar söz konusu olabilir.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 8

REFAH PAYI ETKİSİ NE OLACAK?

  • Mevcut taban maaş: 23.552,00 TL
  • %10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL
  • 5 puan refah payı: 27.202,56 TL
  • 10 puan refah payı: 28.497,92 TL
  • 15 puan refah payı: 29.793,28 TL
  • 20 puan refah payı: 31.088,64 TL
Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 9

Maaş artış sistemi değişebilir mi?

Emeklilerin maaş artışları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluşuyor. Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 10

EK GELİR KALEMLERİ

  • Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin alınması
  • Enerji desteği
  • Gıda desteği
  • Konut ve kira desteği
  • Çocuk desteği
  • İkramiye
  • Promosyon
Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 11

Taban maaş uygulaması ile ilgili bir düzenleme olabilir mi?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor. Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 12

Bütçedeki kaynak belli mi?

Başkan Erdoğan açıklamasında 2027 bütçesinde bir kaynak oluşturulacağını da söyledi. Bakıldığında 2027 bütçesinde SGK için ayrılan kaynağın yüzde 66 arttığı görülüyor. Buradaki artış da emekliler için kullanılacak bölümün ayrıldığını gösteriyor.

Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor 13

Emekliler için ek gelir getirici düzenlemeler olabilir mi?

Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konular da gündeme gelebilir. Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir.

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