Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Milyonların geliri artıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından verdiği müjdenin ardından, emeklilerin alım gücünü ve gelir seviyesini yükseltecek yasal düzenleme için kollar sıvandı. Yıl sonuna kadar Meclis'e gelmesi planlanan paketle kök maaşlardan refah payına, taban aylık adaletinden sosyal desteklere kadar birçok başlık yeniden şekilleniyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi. Düzenlemenin sadece rutin enflasyon zammıyla sınırlı kalmayıp, emeklilerin gelirini kalıcı olarak artıracak kapsamlı bir reform paketi olması hedefleniyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, merak edilenleri bugün köşesinde kaleme aldı. İşte detaylar...
Yapılacak düzenleme ocak artışıyla mı ilgili?
Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada Ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.
Refah payı artışı kaç puan olabilir?
Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.
Artış hangi maaşlara olacak?
Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.