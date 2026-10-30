Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Kripto para borsası Binance , platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.

Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.