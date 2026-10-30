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Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yaşanan devasa güvenlik ihlalinin yankıları sürerken, şirketten peş peşe kritik güncellemeler geldi. Olayın tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu belirtilirken; Tether, Circle ve sektör ortaklarının desteğiyle doğrulanan dondurulan varlık tutarının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu - 1

Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.

Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.

Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu - 2

Güvenlik ihlalinin, şirketin yazılım ve sistem altyapısından sorumlu bir mühendisin bilgisayarının ele geçirilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtilen açıklamada, saldırganların bu yolla şirketin hizmet altyapısına erişerek izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu - 3

Binance'in güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığı, etkilenen adresin erişim yetkisini iptal ettiği ve varlıkların geri alınması için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yürüttüğü bildirildi.

Şirket, incelemelerin tamamlanmasının ardından olayın teknik ayrıntılarını içeren kapsamlı bir rapor ve güncellenmiş rezerv bilgilerini yayımlayacağını duyurdu.

Binance'in sıcak cüzdanlarının siber saldırıya uğramış olabileceğine ilişkin haberlerin ardından bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarında düşüş yaşandı.

Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu - 4

BİNANCE TR'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Binance TR'den yapılan açıklamada, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#Binance
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