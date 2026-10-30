Kripto tarihinin en büyük siber mesaisi: Binance hacklendi mi? Milyarlarca dolar donduruldu
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yaşanan devasa güvenlik ihlalinin yankıları sürerken, şirketten peş peşe kritik güncellemeler geldi. Olayın tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu belirtilirken; Tether, Circle ve sektör ortaklarının desteğiyle doğrulanan dondurulan varlık tutarının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı açıklandı.
Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.
Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.
Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.
Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.
Güvenlik ihlalinin, şirketin yazılım ve sistem altyapısından sorumlu bir mühendisin bilgisayarının ele geçirilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtilen açıklamada, saldırganların bu yolla şirketin hizmet altyapısına erişerek izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.