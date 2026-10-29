Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimlerin Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarını aksatması ve Asya'dan gelen talebin artmasıyla megavatsaat başına 100 euro sınırını aştı. Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan fiyatların, kış aylarında arz sıkıntısının derinleşmesi halinde 130 euroya ulaşabileceği öngörülüyor.

Avrupa enerji piyasasında doğal gaz fiyatları üzerindeki baskı artıyor. Avrupa'nın referans piyasası olan Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli doğal gaz kontratları, gün içinde megavatsaat başına 101 euro seviyesine yaklaştı. Böylece fiyatlar Aralık 2022'den bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken eylül başında 70 euronun altında seyreden seviyelere göre önemli ölçüde yükseldi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) KATAR'IN LNG SEVKİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın Katar'ın LNG sevkiyatlarını önemli ölçüde azaltması etkili oldu. Küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Katar'ın sevkiyatlarının, savaş öncesindeki seviyesinin dörtte birine kadar gerilediği belirtildi. Küresel arzda yaşanan daralma, özellikle kış mevsimi öncesinde Avrupa'nın enerji tedarikine yönelik endişeleri artırdı. Piyasada, olası tedarik kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar öne çıkıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ASYA'DAN GELEN TALEP AVRUPA'YI ZORLUYOR Asyalı ithalatçıların olası tedarik sorunlarına karşı spot piyasadan daha fazla LNG satın alması, Avrupa'daki fiyat baskısını artırıyor. Çin'in de doğal gaz stok hedeflerine ulaşmak için yüksek fiyatlarla alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu gelişmeler, LNG sevkiyatlarının Avrupa yerine Asya pazarlarına yönelmesine neden oluyor. Avrupa ülkeleri ise ihtiyaç duydukları gazı temin edebilmek için Asyalı alıcılarla daha yüksek fiyatlar üzerinden rekabet etmek zorunda kalıyor. Analistler, doğal gaz fiyatlarının megavatsaat başına 100 euroyu aşmasının, tüketimi azaltmaya yönelik hükümet müdahalelerini gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor.