Avrupa'da doğal gaz fiyatları 4 yılın zirvesinde! 130 euro uyarısı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimlerin Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarını aksatması ve Asya'dan gelen talebin artmasıyla megavatsaat başına 100 euro sınırını aştı. Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan fiyatların, kış aylarında arz sıkıntısının derinleşmesi halinde 130 euroya ulaşabileceği öngörülüyor.
Avrupa enerji piyasasında doğal gaz fiyatları üzerindeki baskı artıyor. Avrupa'nın referans piyasası olan Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli doğal gaz kontratları, gün içinde megavatsaat başına 101 euro seviyesine yaklaştı.
Böylece fiyatlar Aralık 2022'den bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken eylül başında 70 euronun altında seyreden seviyelere göre önemli ölçüde yükseldi.
KATAR'IN LNG SEVKİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU
Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın Katar'ın LNG sevkiyatlarını önemli ölçüde azaltması etkili oldu. Küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Katar'ın sevkiyatlarının, savaş öncesindeki seviyesinin dörtte birine kadar gerilediği belirtildi.
Küresel arzda yaşanan daralma, özellikle kış mevsimi öncesinde Avrupa'nın enerji tedarikine yönelik endişeleri artırdı. Piyasada, olası tedarik kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar öne çıkıyor.
ASYA'DAN GELEN TALEP AVRUPA'YI ZORLUYOR
Asyalı ithalatçıların olası tedarik sorunlarına karşı spot piyasadan daha fazla LNG satın alması, Avrupa'daki fiyat baskısını artırıyor. Çin'in de doğal gaz stok hedeflerine ulaşmak için yüksek fiyatlarla alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Bu gelişmeler, LNG sevkiyatlarının Avrupa yerine Asya pazarlarına yönelmesine neden oluyor. Avrupa ülkeleri ise ihtiyaç duydukları gazı temin edebilmek için Asyalı alıcılarla daha yüksek fiyatlar üzerinden rekabet etmek zorunda kalıyor.
Analistler, doğal gaz fiyatlarının megavatsaat başına 100 euroyu aşmasının, tüketimi azaltmaya yönelik hükümet müdahalelerini gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor.
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ 130 EUROYA ÇIKABİLİR
Kış aylarında hava sıcaklıklarının sert biçimde düşmesi halinde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının gelecek yılın başında megavatsaat başına 130 euroya kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
Kasım ayının başında sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretme ihtimali de piyasadaki riskleri artırıyor. Rüzgar hızlarının düşük kalması durumunda elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin katkısı azalabilir ve doğal gaz santrallerine olan ihtiyaç artabilir.
Henüz tam kapasiteye ulaşmamış doğal gaz depolarından daha fazla çekiş yapılması ihtimali de fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
Soğuk hava, düşük rüzgar üretimi ve LNG arzındaki kısıtlamaların aynı dönemde yaşanması, Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatların daha da yükselmesine yol açabilecek başlıca riskler olarak öne çıkıyor.