Trenin üretim sürecinde mühendislerin yoğun emek harcadığını kaydeden Uraloğlu, yerli ve milli üretim oranının şu an itibarıyla yüzde 65'e ulaştığını bildirdi.

Milli hızlı trenin Ankara-Kırıkkale hattındaki testlerinde saatte yaklaşık 250 kilometre hızın görüldüğünü belirten Uraloğlu, bu hızın trenin hedeflenen 225 kilometrelik işletme hızının yüzde 10 üzerine karşılık geldiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale güzergahında gerçekleştirdi.

(Foto: ahaber.com.tr)

200'ÜN ÜZERİNDE TEST YAPILDI

Milli hızlı trenin test sürecinde 200'ün üzerinde test gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, çalışmalarda ASELSAN ve TÜBİTAK ile iş birliği yapıldığını söyledi.

Testlerde tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ve bu deneyimlerin yeni üretimlerde de dikkate alındığını aktaran Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Sakarya'daki hızlı tren fabrikasının yıl sonuna kadar açılmasının ve burada daha bütüncül bir seri üretim sürecine geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.