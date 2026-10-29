Bakan Uraloğlu tarih verdi: Milli hızlı tren için geri sayım başladı
Türkiye'nin yerli ve milli hızlı treninin test sürecinde sona yaklaşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen trenin testlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Saatte 225 kilometre hızla yolcu taşıyacak tren, test sürüşünde yaklaşık 250 kilometre hıza ulaştı. Sertifikasyon sürecinin ardından milli hızlı trenin 2027'nin ilk aylarında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale güzergahında gerçekleştirdi.
Demir yolu araçlarında yerli üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenin ardından 225 kilometre hızla hizmet verecek milli hızlı treni de geliştirdiğini söyledi.
TEST SÜRÜŞÜNDE 250 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI
Milli hızlı trenin Ankara-Kırıkkale hattındaki testlerinde saatte yaklaşık 250 kilometre hızın görüldüğünü belirten Uraloğlu, bu hızın trenin hedeflenen 225 kilometrelik işletme hızının yüzde 10 üzerine karşılık geldiğini ifade etti.
Trenin üretim sürecinde mühendislerin yoğun emek harcadığını kaydeden Uraloğlu, yerli ve milli üretim oranının şu an itibarıyla yüzde 65'e ulaştığını bildirdi.
200'ÜN ÜZERİNDE TEST YAPILDI
Milli hızlı trenin test sürecinde 200'ün üzerinde test gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, çalışmalarda ASELSAN ve TÜBİTAK ile iş birliği yapıldığını söyledi.
Testlerde tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ve bu deneyimlerin yeni üretimlerde de dikkate alındığını aktaran Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, Sakarya'daki hızlı tren fabrikasının yıl sonuna kadar açılmasının ve burada daha bütüncül bir seri üretim sürecine geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.
YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN 2027'NİN İLK AYLARI İŞARET EDİLDİ
Milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade eden Uraloğlu, ardından uluslararası sertifikasyon işlemlerinin yürütüleceğini söyledi.
Uraloğlu, "Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız" diyerek 2027'nin ilk çeyreğini işaret etti.
İLK GÜZERGAH ÇERKEZKÖY-KAPIKULE OLABİLİR
Milli hızlı trenin öncelikli olarak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanılmasının planlandığını belirten Uraloğlu, ihtiyaç oluşması halinde diğer hatlarda da değerlendirilebileceğini kaydetti.
Trenin modern, konforlu ve çevreci bir ulaşım imkanı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, demir yollarının karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.