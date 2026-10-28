Kasım indirimleri mercek altında! Bakanlıktan 8 maddelik uyarı: Alışveriş yaparken bunlara dikkat

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında yoğunlaşması beklenen indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, tüketicilerin yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için indirimli satış reklamlarının tüm mecralarda yakından takip edileceğini açıkladı. Mevzuata aykırı uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim kampanyalarını yakın takibe aldı. (Foto: ahaber.com.tr)

İNDİRİM KAMPANYALARINDA BU UYGULAMALARA DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamaları sıraladı.

Buna göre gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, indirim öncesi fiyat belirlenirken kampanyanın başlangıcından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması ve kampanyaların başlangıç ile bitiş tarihlerinin belirtilmemesi mevzuata aykırı uygulamalar arasında bulunuyor.

Ayrıca yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5 gibi birden fazla indirim oranının birlikte sunularak tüketicinin yanıltılması, sadakat programlarında indirimli satış reklamı kurallarına uyulmaması ve kampanya vaatleriyle istisnalar arasında uyumsuzluk bulunması da denetim kapsamında yer alıyor.

Tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek önemli koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere ulaşmanın zorlaştırılması da Bakanlığın dikkat çektiği uygulamalar arasında bulunuyor.