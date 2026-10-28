Kasım indirimleri mercek altında! Bakanlıktan 8 maddelik uyarı: Alışveriş yaparken bunlara dikkat
Kasım ayı indirimleri öncesinde Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Gerçekte olmayan indirimler, yanıltıcı fiyat karşılaştırmaları ve gizlenen kampanya koşulları yakın takibe alınırken, tüketicilere alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken 8 kritik uyarı yapıldı. Peki, indirim kampanyalarında mağdur olmamak için nelere dikkat edilmeli? İşte Bakanlığın madde madde sıraladığı uyarılar...
Ticaret Bakanlığı, kasım ayında yoğunlaşması beklenen indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, tüketicilerin yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için indirimli satış reklamlarının tüm mecralarda yakından takip edileceğini açıkladı. Mevzuata aykırı uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
İNDİRİM KAMPANYALARINDA BU UYGULAMALARA DİKKAT
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamaları sıraladı.
Buna göre gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, indirim öncesi fiyat belirlenirken kampanyanın başlangıcından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması ve kampanyaların başlangıç ile bitiş tarihlerinin belirtilmemesi mevzuata aykırı uygulamalar arasında bulunuyor.
Ayrıca yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5 gibi birden fazla indirim oranının birlikte sunularak tüketicinin yanıltılması, sadakat programlarında indirimli satış reklamı kurallarına uyulmaması ve kampanya vaatleriyle istisnalar arasında uyumsuzluk bulunması da denetim kapsamında yer alıyor.
Tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek önemli koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere ulaşmanın zorlaştırılması da Bakanlığın dikkat çektiği uygulamalar arasında bulunuyor.
BAKANLIKTAN TÜKETİCİLERE 8 KRİTİK UYARI
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerinde mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
1. Fiyat araştırması yapın: Satın almayı düşündüğünüz ürünün farklı satıcılardaki ve satış kanallarındaki fiyatlarını karşılaştırın.
2. Fiyat geçmişini kontrol edin: Ürünün güncel fiyatını indirim öncesindeki fiyatıyla karşılaştırarak indirimin gerçekliğini değerlendirin.
3. İnternet sitelerinin güvenilirliğini araştırın: Özellikle sosyal medya üzerinden ulaştığınız sitelerin güvenlik unsurlarını kontrol edin. SSL sertifikası ve 3D Secure gibi uygulamalara dikkat edin.
4. Kampanya koşullarını inceleyin: Reklamda belirtilen indirim oranının yanı sıra istisnaları, sınırlamaları ve kampanyanın geçerlilik şartlarını okuyun.
5. Aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olun: İnternet siteleri ve mobil uygulamalarda istemediğiniz işlemlere yönlendirebilecek tasarımlara karşı temkinli davranın.
6. Ek ücretleri kontrol edin: Ödeme aşamasında ürün fiyatına eklenebilecek teslimat, hizmet ve benzeri ücretleri inceleyin.
7. Kişisel ve finansal bilgilerinizi koruyun: Banka ve kredi kartı bilgilerinizi yalnızca güvenilir platformlarda paylaşın.
8. Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olun: Gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli davranın.
ŞİKAYETLER REKLAM KURULUNA İLETİLEBİLECEK
Bakanlık, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşayan tüketicilerin şikayetlerini Reklam Kuruluna iletebileceğini bildirdi.
Başvuru ve bilgilendirme işlemleri, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
KASIM AYI BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarının mecra ayrımı gözetilmeksizin takip edileceğini duyurdu.
Tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan veya mevzuata aykırılık oluşturan reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.