Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme bekleniyor. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, benzin ve motorine zam yapılması öngörülüyor. Peki, 28 Ekim'de benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yükseltirken, benzin ve motorine yeni zam yapılması bekleniyor. Araç sahipleri ise zamların ne zaman geçerli olacağını ve güncel pompa fiyatlarını merak ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanırken gözler güncel rakamlara çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr) BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELİYOR? Akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentisi oluştu. Benzine 29 Ekim Perşembe, motorine ise 31 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Henüz beklenen zamların tutarına ilişkin net bir rakam açıklanmadı. Son olarak 22 Ekim'de benzinin litre fiyatında 3,35 TL indirim yapılmıştı. PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrol piyasasında hareketliliğe neden oldu. Suudi Arabistan'daki bir petrol rafinerisinin hedef alındığına ilişkin haberlerin ardından küresel petrol arzına yönelik endişeler arttı. İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın günlük 550 bin varil işleme kapasitesine sahip büyük bir petrol rafinerisini füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Saldırı iddiası Suudi yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı. Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 115,36 dolara, ABD tipi ham petrol WTI ise yüzde 1,22 yükselişle 101,12 dolara çıktı. Petrol fiyatları bir önceki gün Orta Doğu'daki diplomatik temasların etkisiyle yaklaşık 2 dolar gerilemişti. ABD'deki petrol stoklarına ilişkin beklentiler ve OPEC+ ülkelerinin üretim kararları da piyasalar tarafından takip ediliyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında önümüzdeki günlerde değişiklik bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr) 28 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor. İşte 28 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel litre fiyatları: İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,80 TL

LPG: 41,20 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 76,10 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 40,60 TL ANKARA Benzin: 77,30 TL

Motorin: 97,90 TL

LPG: 41,29 TL İZMİR Benzin: 77,50 TL

Motorin: 98,10 TL

LPG: 41,20 TL AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? Mevcut beklentiye göre benzinde perşembe, motorinde ise cumartesi günü fiyat artışı yaşanabilir. Ancak zamların miktarı henüz netleşmedi. Yeni fiyatların kesinleşmesi için dağıtım şirketlerinin güncel pompa tarifeleri takip ediliyor.